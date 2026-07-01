Keti Koti feest in Eindhoven: ‘Wij mogen gezien worden, want wij zijn vrij’

Muziek, kleurrijke traditionele kleding en dans trokken woensdag door het centrum van Eindhoven tijdens de Freedom Walk. De optocht eindigde op het Stadhuisplein, waar het Keti Koti Festival werd gevierd. De feestvierders hadden naast plezier ook een duidelijke boodschap. Het slavernijverleden mag niet worden vergeten. "Ik wil dat iedereen weet wat er is gebeurd en daarna gaan we samen verder", zegt bezoekster Vanessa Bolina.

Keti Koti betekent 'verbroken ketenen' en herdenkt de afschaffing van de slavernij. In Eindhoven werd het feest woensdag voor de vierde keer gevierd. Na de herdenking op dinsdag was het woensdag tijd om vrijheid te vieren met muziek, dans en eten.

"Het gaat steeds meer leven."

"Je merkt dat het steeds meer aan het groeien is. Eindhoven moest eerst nog een beetje wennen aan het idee", zegt voorzitter Saïda Vianen. "Voor dit soort vieringen gingen veel mensen naar de Randstad, maar het kan nu ook hier." Volgens Vianen is het belangrijk dat de Surinaamse en Caribische gemeenschap ook in Eindhoven zichtbaar is. "De gemeenschap vindt het ontzettend belangrijk om haar cultuur te laten zien. En samen op de Eindhovense manier maakt dat deze viering ook hier moet plaatsvinden."

"Het is die glimlach, die vrolijkheid en die positiviteit."

Volgens de voorzitter staat de Freedom Walk voor meer dan alleen een optocht met muziek. De wandeling symboliseert vrijheid, trots en zichtbaarheid. "Wij mogen gezien worden, mogen plek innemen, want wij zijn vrij. Die vrijheid moet je laten klinken. Daarom lopen we met muziek en met heel veel mensen door de stad", zegt Vianen.

Die trots is ook voelbaar onder de bezoekers. Een man die de viering bezoekt, geniet zichtbaar van de sfeer. "Het is die glimlach, die vrolijkheid en die positiviteit. Ondanks alles wat er gebeurd is, blijven we veerkrachtig", zegt hij. "We gaan als broeders en zusters door het leven."

"Het hoort op school"

Voor bezoekster Vanessa Bolina draait Keti Koti niet alleen om vieren, maar ook om bewustwording. Volgens haar weten veel Nederlanders nog te weinig over het slavernijverleden. "Je bent blij dat je hier bent, maar er zijn veel mensen die zich er niet bewust van zijn. Het is een deel van de Nederlandse geschiedenis, dus eigenlijk moet je dat op school leren." Juist daarom vindt ze het belangrijk dat mensen samenkomen. "We vieren het vandaag samen met Surinamers, Arubanen en Bonairianen. Iedereen is welkom."

"Daar ben ik trots op"

Ook de jongere generatie vindt het belangrijk dat Keti Koti zichtbaar is. Elisa Sno liep daarom mee met de Freedom Walk. "Ik vind het belangrijk dat de Caribische eilanden ook gewoon in het zonnetje mogen staan", vertelt ze. "Ik ben daar zeker trots op. We zijn heel gezellig, brengen overal sfeer, hebben lekker eten en goede muziek." Voor Sno is de dag meer dan alleen een viering van de cultuur. Ze ziet dat discriminatie nog altijd voorkomt. "Ik merk het zelf niet heel erg, maar ik zie het wel om me heen gebeuren. Bijvoorbeeld reacties op social media. Daarom vind ik het juist belangrijk dat er een dag is als Keti Koti." Om die herinnering het hele jaar levend te houden, krijgt Eindhoven een monument ter herdenking van het slavernijverleden. Vianen: “Het herdenken wil je ook doen op een plek, die die herdenking uitstraalt.” Zaterdag 4 juli wordt Keti Koti ook nog gevierd in Den Bosch.