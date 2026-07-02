Heide bij Oirschot kleurt weer groen na grote brand

Twee maanden na de grote natuurbrand op de Oirschotse Heide is te zien hoe krachtig de natuur herstelt. Op verschillende plekken zijn voorzichtig groene plukjes te ontdekken, tussen wat eind april nog een compleet zwartgeblakerd landschap was.

De brand brak eind april uit tijdens een defensieoefening met chinooks. De schade was enorm en duidelijk zichtbaar: een groot deel van de heide was compleet zwart. " Na de natuurbrand was alles hier zwart, hartstikke zwart", vertelt natuurbeheerder Albert-Jan Betten, die direct na de brand aanwezig was in het gebied. "Dat is wel even schrikken en is natuurlijk nooit leuk om te zien." Dieren en bomen zwaar getroffen

De brand had grote gevolgen voor de natuur. Verschillende dieren hebben het niet overleefd. "Dan moet je denken aan kikkersoorten, hagedissen en vogels die hier hebben gezeten en verloren zijn gegaan", aldus Betten.

Ook de bomen kregen een grote klap: veel exemplaren zijn afgebrand of doodgegaan. Toch is Betten hoopvol over het herstel van de heide. "Op verschillende plekken begint het groen alweer een klein beetje uit te lopen. Dat is hartstikke mooi. Je ziet toch dat de natuur weer herstelt."

Het pijpenstrootje op de Oirschotse Heide (foto: Imke van de Laar).





Pijpenstrootje: mooi maar brandgevaarlijk

Een plant die massaal op de heide groeit, is het pijpenstrootje. Dat lijkt goed nieuws, maar het is een soort gras dat de heide kan verdringen en zodra het sterft heel brandbaar wordt. "En als dat eenmaal brandt, is er geen houden meer aan", waarschuwt Betten. Door schapen op de heide te laten grazen, wordt het brandbare gras weggegeten en neemt de hoeveelheid af. Daarmee wordt volgens Betten de kans op grote, onbeheersbare natuurbranden kleiner. Betten is al met al erg tevreden met hoe de heide zich ontwikkelt. "Ik had niet verwacht dat de heide al zo snel weer terug zou komen en het pijpenstrootje zo massaal op zou komen." Hij hoopt dat de natuur zich weer volledig zal herstellen en is ervan overtuigd dat dit ook gaat lukken.

Hier lees je alle verhalen over natuurbranden in Brabant. Eerder maakten we een video over wat er gebeurt nadat het vuur van een grote natuurbrand gedoofd is: