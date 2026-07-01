Rico Verhoeven gaat toch niet trouwen: 'Veel verdriet, maar ook dankbaar'

Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomy van Beem hebben hun relatie verbroken. "Met heel veel verdriet, maar ook met wederzijds respect en dankbaarheid voor alles wat we samen hebben gedeeld, hebben we besloten onze relatie te beëindigen", schrijft het stel op Instagram.

In 2024 verraste de bokser uit Halsteren Naomy nog met een groots huwelijksaanzoek op de Malediven. Het stel, dat sinds 2021 samen was, voelde een tijd geleden al dat Rico 'er mentaal niet goed in zat'. Dit volgde op een drukke periode waarin er veel was gebeurd: de voorbereidingen voor Rico's bokswedstrijd tegen Oleksandr Usyk, het verlies van zijn moeder en de mentale ontlading na de wedstrijd tegen Usyk.

Rico en Naomy besloten daarom eerst om de bruiloft uit te stellen. Hiermee wilden ze voor meer rust en ruimte te zorgen. Die rust bracht uiteindelijk een ander inzicht met zich mee. Er ontstond steeds meer afstand tussen de twee, wat uiteindelijk leidde tot de relatiebreuk.

Rico en Naomy vragen hun volgers om rust, begrip en respect voor henzelf en hun kinderen en naasten.