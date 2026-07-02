Excuus van kabinet voor gedwongen adoptie: 'Zorgt voor erkenning'

Excuses krijgen voor iets ingrijpends dat mede door toedoen van de overheid is gebeurd, kan slachtoffers daadwerkelijk helpen. Dat zegt Juliette Schaafsma, hoogleraar aan Tilburg University. Zij deed wereldwijd onderzoek naar politieke excuses. Donderdag biedt het kabinet excuses aan, omdat meisjes en vrouwen in de vorige eeuw onder grote druk hun kind moesten afstaan omdat ze niet getrouwd waren. Dat gebeurde ook in Moederheil in Breda en Huize De Bocht in Goirle.

“Het is heel belangrijk om excuses te maken,” zegt Schaafsma. “Je kunt niet ongedaan maken wat er is gebeurd. Het kan nooit goedmaken dat je kind van je is afgenomen. Maar decennialang is het leed ontkend en mocht er niet over gesproken worden. Een openbaar excuus doorbreekt die stilte en zorgt voor erkenning.” Het onderzoek van de Tilburgse hoogleraar richtte zich op excuses die wereldwijd zijn gegeven na mensenrechtenschendingen, zoals massamoorden. Toch zijn volgens haar duidelijke parallellen te trekken met de excuses die donderdagmiddag worden uitgesproken. Wat moet staatssecretaris Claudia van Bruggen (Rechtsbescherming) doen om haar woorden echt bij de slachtoffers te laten landen?

"Afstand nemen van de manier waarop we met deze vrouwen en kinderen zijn omgegaan."

Schaafsma: “Ze moet benoemen wat er mis is gegaan. Ze moet afstand nemen van de manier waarop we met deze vrouwen en kinderen zijn omgegaan. Destijds zat daar een bepaalde visie of ideologie achter, waarvan we nu zeggen: daar staan we niet meer achter. Dat is ook de functie van excuses. Je erkent niet alleen het leed van de slachtoffers, maar je laat zien hoe je vindt dat we met elkaar zouden moeten omgaan.”

Volgens haar wordt er vaak een brug geslagen tussen verleden en heden. “Door mensen persoonlijk aan te spreken, moeten ze het gevoel krijgen dat ze gezien worden. Je zegt dat je ook nu nog begrijpt welke pijn het heeft veroorzaakt. Als er maar een eerlijk verhaal wordt verteld, waarin wordt uitgelegd waarom het destijds zo ingewikkeld was.”

Het geheim van Moederheil Omroep Brabant bracht in 2022 de documentaire Het geheim van Moederheil, met persoonlijke getuigenissen van doorgangshuis Moederheil in Breda. De documentaire is te zien op het streamingplatform Brabant+. Op donderdag 2 juli , de dag dat de excuses worden aangeboden door de staatssecretaris van rechtsbescherming, wordt 's avonds om negen uur de documentaire ook uitgezonden op tv bij Omroep Brabant.

De afgelopen tijd was er veel kritiek vanuit belangenverenigingen van afstandsmoeders en -kinderen op de manier waarop de aankondiging van de excuses is verlopen. Het ministerie verstuurde maar een klein aantal uitnodigingen, terwijl wordt geschat dat er zo’n dertigduizend slachtoffers zijn. De belangenclubs hadden liever een landelijke campagne gezien om bekend te maken dat er excuses zouden komen. Veel moeders, kinderen, maar ook vaders, wisten en weten zelfs vandaag nog niet dat de excuses worden aangeboden. Daardoor voelen ze zich opnieuw niet gezien en gehoord door de overheid. Dat leidt tot boosheid en verdriet.

"Voor slachtoffers zijn excuses meestal een eerste stap, voor overheden een laatste."