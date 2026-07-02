Na rampjaar wil NAC maar één ding: 'Twee stappen terug, vier vooruit'

Het was een dramatisch seizoen met degradatie als eindresultaat. De Belgische trainer Carl Hoefkens (47) stond onder zware druk, maar besloot NAC trouw te blijven. Hij heeft komend seizoen maar één doel. “We zijn ongelofelijk ambitieus en willen binnen een jaar terug naar de Eredivisie.”

Het afgelopen seizoen was heftig voor Hoefkens, die er niet in slaagde om degradatie met NAC af te wenden. Hij moest eind april na een verloren wedstrijd tegen Ajax zelfs naar het ziekenhuis uit angst voor hartfalen. "Je weet dat je al lange tijd onder stress werkt, dat is niet perfect voor het hart", zei de Belg toen. Na een vakantie van een paar weken is Hoefkens weer een trainer die geniet van het spelletje. Het zal een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie worden waarin de lat heel hoog wordt gelegd.

“We gaan er absoluut voor om promotie af te dwingen. Het liefst via de eerste plaats, maar de tweede plaats is ook genoeg. We gaan keihard werken om er een winnend team van te maken. Vorig seizoen was winnen niet vanzelfsprekend, maar komend jaar is dat de hoofdopgave.”

"Ons degradatiejaar was een ongelooflijke tegenslag."