Lenny Kuhr verkoopt haar Troubadour-gitaar

Lenny Kuhr verkoopt de gitaar waarop zij eind jaren zestig het beroemde lied De Troubadour schreef. Dat meldt de 76-jarige zangeres uit Eindhoven woensdag op Facebook.

Kuhr gaat binnenkort emigreren naar Israël en wil van haar spullen af. Met De Troubadour won de artieste in 1969 het Eurovisie Songfestival. Sentimentele waarde

Overigens trad Kuhr met een andere gitaar op tijdens het liedjesfestijn zelf. "Maar hij speelt nog goed en heeft sentimentele waarde", aldus de zangeres. "Ik neem maar twee gitaren mee naar Israël dus moet ik helaas tot de verkoop overgaan. Voor de liefhebber: wie biedt?"

Rob Frank, de man van Kuhr, laat woensdagavond aan het ANP weten dat ze nog niet hebben besloten hoe lang de spontane veiling duurt. "We gaan over een paar dagen eens kijken wie het meeste geboden heeft", zegt hij. "Het geld gaat naar een goed doel, denk ik." Het echtpaar is druk bezig met opruimen, in aanloop naar de emigratie. Jurken naar museum "We hebben bijvoorbeeld ook nog de twee jurken die Frank Govers destijds heeft gemaakt voor Lenny, en waarmee ze in 1969 op het podium stond. Maar die gaan vermoedelijk wel naar een museum."