Het allerlaatste concert van Lenny Kuhr: 'Ik voel vooral dankbaarheid'

Dat was 'm dan: het allerlaatste concert van Lenny Kuhr (76). De Eindhovense zangeres vertrekt met haar man naar Israël, waar haar kinderen en kleinkinderen wonen. Zondag was haar laatste optreden in het Schiller Theater in Utrecht. "Ik voel vooral grote dankbaarheid dat ik dit mocht doen”, vertelt ze tegen De Telegraaf.

Met dit concert heeft ze afscheid genomen van haar Nederlandse fans. "Ik heb de laatste maanden heel veel gevoeld. Alles wat je zingt, krijgt een andere betekenis en persoonlijk word ik geconfronteerd met het feit dat dingen eindig zijn. Steeds als ik hierover iets tegen mijn publiek wilde zeggen, werd ik emotioneel. Dan schoot ik vol en als je zingt, kan je natuurlijk geen blokkade hebben op je keel", vertelt ze aan De Telegraaf .

Tijdens het concert zong ze nog een keer haar afscheidsprogramma Licht. Fans in de zaal zongen met haar mee en natuurlijk werden daarna handtekeningen uitgedeeld. "Na het signeren keek ik mijn fans in de ogen. Ik zag dat ze waren aangedaan. Sommigen ken ik al vijf decennia."

Er zijn fans die haar brieven hebben geschreven om te vertellen dat ze haar muziek draaien als ze het moeilijk hebben. "Ze omschrijven mijn muziek als helend. Als ik dat hoor, voel ik dankbaarheid. Maar ik denk ook: jammer dat het zo eindigt na ruim vijftig jaar in het vak."

De reden van haar vertrek uit Nederland is geen makkelijke. Op haar 25e werd Kuhr Joods en nu verhuist ze samen met haar man naar Israël 'omdat het klimaat voor joden niet meer goed is in Nederland'. Daarnaast wonen ook haar kinderen daar, dus is het voor haar een logische keuze om die kant op te gaan en daar te genieten van haar laatste jaren.

De afgelopen tijd kreeg Kuhr te maken met bedreigingen, vooral via e-mail. Ook werd haar concert verstoord door pro-Palestijnse activisten. Bij haar laatste concert is dat niet anders. Ook daar stond een handvol demonstranten met spandoeken. Fans van de zangeres konden er wel om huilen. Dat een groot artiest zo afscheid moet nemen.