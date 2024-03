Beelden belagers Lenny Kuhr duiken op: 'U moet zich schamen'

Er zijn beelden opgedoken van de pro-Palestijnse activisten die zondag het concert van Lenny Kuhr (74) in theater De Leest in Waalwijk hebben verstoord. Ze scholden de zangeres uit voor terrorist en riepen dat ze schuldig was aan genocide. De demonstranten werden de zaal uitgewerkt, waarna de politie werd gebeld. "Ik ben als oude vrouw eigenlijk geen partij voor zo'n jonge man."

Op de beelden is te zien dat een van de activisten met een Palestijnse vlag het podium op loopt en de zangeres aanspreekt. "Lenny schaamt u zich niet voor het supporten van genocide?", is het eerste waar de activist over begint. De man wordt daarna de zaal uitgewerkt en uitgezwaaid door Kuhr, zo is te zien op het filmpje. De andere activisten achter in de zaal roepen dat Lenny een terrorist is en een zionist, een scheldwoord voor jood. Haar man Rob Frank vindt het dan genoeg geweest en komt voor zijn vrouw op. “Het is mijn vrouw en jij gaat er godverdomme nu uit”, zo is te horen in de video.

Familie in Israël De Nuenense Kuhr heeft familie in Israël en reist daar dan ook regelmatig heen. Eind vorig jaar ging ze nog naar Israël omdat haar kleinzoon, die vecht in het Israëlische leger, gewond was geraakt. Haar dochters en ex-man wonen ook in dat land. Afgelopen oktober sprak Kuhr haar steun uit voor het Israëlische volk tijdens een manifestatie in Amsterdam.