Lenny Kuhr verhuist naar Israël: ‘Het klimaat voor Joden is niet meer goed’

Lenny Kuhr stopt als zangeres en verhuist naar Israël. Dat vertelt ze in een emotioneel gesprek met Omroep Brabant. Ze verlaat Nederland omdat ‘het klimaat voor Joden niet meer goed is hier’. Daarnaast speelt de gezondheid van haar man een rol. “Hij kan niet meer mee naar optredens, dan moet ik hem volgen en stoppen.”

In haar ‘Hans en Grietje’ huisje in Nuenen zit Lenny Kuhr op de bank. Vermoeid en emotioneel. Haar telefoon blijft rinkelen sinds ze bekend heeft gemaakt te stoppen als zangeres. “Ze willen mij allemaal spreken en ik krijg heel veel hartverwarmende reacties.” Eigenlijk wilde Kuhr nog wel een tijdje doorgaan met haar zangcarrière. “Mijn stem is nog goed, ik voel me nog goed en mijn show loopt lekker. Maar ik kreeg tekens dat ik moet stoppen.” Waarom stopt Lenny Kuhr?

Het belangrijkste teken kwam een week geleden. “Mijn man zei dat hij het volgend seizoen niet meer aan kan. We hebben alles samen gedaan. Rob was mijn manager, hij deed de boekingen, hij kookte voor de band, hij deed het winkeltje bij optredens, hij was gewoon onderdeel van het team. Nu hij niet meer kan, moet ik hem volgen. Wel met pijn in mijn hart.”

Daarnaast speelt de verdeeldheid en verharding van Nederland een grote rol. “Zoals de cancellingen die zich voordoen rondom mij.” Ze vertelt dat ze eigenlijk mee zou doen aan het NPO-programma Beste Zangers. “Maar vanwege mijn politieke uitingen hebben ze dat op het laatste moment afgezegd.” Waarom naar Israël?

Kuhr, die op haar 25e Joods werd, en haar man verlaten Nederland na het laatste optreden in mei. “Wij hebben besloten om naar Israël te gaan. Het klimaat voor Joden is niet meer goed hier in Nederland. Daarnaast wonen mijn kinderen daar, dus is het een logische keus om daarheen te gaan. We zijn daar heel erg welkom.” Ze hoopt daar samen met haar man Rob in goede gezondheid te kunnen genieten van de laatste jaren van het leven. De zoektocht naar een huis is begonnen, zegt ze terwijl de tranen over haar wangen lopen. “Godsamme nu zit ik te janken. Ik ben een emotioneel iemand, al die reactie zijn ook zo hartverwarmend.”

Lenny Kuhr bij Het Grote Songfestivalfeest 2022 in de Ziggo Dome in Amsterdam (foto: ANP).