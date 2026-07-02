Na de hittegolf: deze week juist lekker koel weer

Na de verzengende hitte van afgelopen weekend kunnen we de komende dagen genieten van wat verkoeling. Donderdag wordt het maximaal een graad of 23 en is het geregeld bewolkt, met mogelijk een beetje regen.

"Maar dat zal niet veel zijn", licht weerman Floris Lafeber van Weerplaza toe in radioprogramma KEIgoeiemorgen . Omdat er een matige tot vrij krachtige wind waait, voelt het bovendien nog wat koeler aan dan het kwik aangeeft.

Vrijdag wordt volgens Lafeber een prachtige dag, met ruimte voor de zon, wat stapelwolken en een maximumtemperatuur van 22 tot 24 graden. De wind neemt dan iets af.

Weekend blijft ook aangenaam

Ook in het weekend blijft het zo aangenaam: geen extreme hitte, maar wel volop ruimte voor de zon. Op maandag en dinsdag wordt het mogelijk zelfs nog frisser, met een regengebied dat hier en daar overtrekt.

Voor wie liever de zon opzoekt, is er ook nieuws: aan het einde van volgende week keert de zomerse hitte naar verwachting terug.