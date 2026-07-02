Bedrijf uit Deurne al 30 jaar bij Tour de France: 'Het moet gewoon staan'

Movico uit Deurne is dit jaar voor de dertigste keer bij de Tour de France. Niet om te wielrennen, maar om elke dag de start en finish op te bouwen. Manager Martine Sloot is donderdag met haar team druk in de weer in Barcelona. "Elke dag is weer een beetje spannend. Er kan zoveel fout gaan", vertelt ze.

"Iedereen is vrij rustig", omschrijft Martine de sfeer in Barcelona, waar zaterdag de Tour de France start. Haar team werkt daar aan de finish van de eerste etappe. Een ander team is druk met de start. Movico is daar met in totaal zo'n 55 man sterk. Iedereen nu nog kalm

Nog twee dagen en dan gaat het wielerspektakel echt beginnen. Waar iedereen nu nog kalm is, garandeert Martine dat dit nog verandert. "Het moet gewoon staan. De Tour gaat door en niemand wacht", zegt ze. De mensen van Movico zorgen ervoor dat de start- en finishstraat er piekfijn uitziet. Alle tribunes moeten staan, de pers moet een plek hebben, maar ook douches, voldoende eten en andere voorzieningen reizen mee vanuit Deurne. "Het is een klein dorp dat we opbouwen."

Dat is elke dag opnieuw een logistieke, bijna militaire operatie, zegt Martine. En daarbij kan van alles fout gaan. "Met zoveel materiaal en zoveel mensen", zegt de manager. "Een ongelukje is zo gebeurd." Dertig jaar geleden kwam Movico bij de Tour de France terecht toen de grote start in Den Bosch was. Het bedrijf verzorgde daar de promotie van Philips. "Het jaar daarna mochten wij in Rouen de VIP-units verzorgen. En 30 jaar later doen wij zo'n 30 units." Vroeg beginnen

Het zijn lange dagen voor de mensen van Movico. Heel vroeg beginnen, even rusten en weer door. "Ik denk dat veel mensen niet inzien wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Ook de sfeer onderling. Iedereen helpt elkaar." Van het wielrennen krijgt het team nauwelijks iets mee, maar er is één moment dat Martine nooit zal vergeten. Toen reed ze voor het eerst mee in een vrachtwagen. Dat moment vatte de sfeer van de Tour in één klap samen. "We reden een berg op die vol stond met campers. Iedereen toeterde, mensen stonden te juichen", blikt ze terug. "Wow, wat is dit, dacht ik. Dit is de Tour!"