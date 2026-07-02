Kabelherstel duurt langer: treinen Breda-Rotterdam nog dagen plat

Het herstellen van de door een brand beschadigde kabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Tot zondagochtend rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam en Breda. Dat kan mogelijk zelfs tot maandag duren, stelt ProRail.

Maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Een groot aantal kabels raakte daarbij beschadigd, wat gerepareerd moest worden.

ProRail meldt donderdag dat meer kabels dan gedacht schade hebben opgelopen. Een zeer complexe hersteloperatie, stelt de spoorbeheerder.