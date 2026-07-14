Water uit sloot halen mag niet: dit zijn de gevolgen als je het toch doet

Het is droog in de natuur en daarom mogen inwoners op veel plekken in Brabant geen water meer uit sloten en beken halen. Maar wie controleert dat eigenlijk en wat als je het toch doet? De waterschappen geven uitleg.

Het zijn best wat plekken, die gebieden in Brabant waar je voorlopig geen water uit sloten mag halen. Maandagmiddag gaf waterschap Brabantse Delta nog een urenverbod af: overdag mag je nergens in het gebied nog water uit beken, rivieren en sloten halen. Op sommige plekken mag je ook geen grondwater meer oppompen. Vooral boeren gebruiken vaak water uit de natuur, maar voorlopig kan dat dus niet. Waterschappen geven in droge periodes vaker dit soort waarschuwingen af. Maar wordt er eigenlijk op gecontroleerd? Ja, zeggen Waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en Waterschap Rivierenland.

Hieronder zie je welk waterschap bij welk gebied hoort:

De waterschappen in Brabant (beeld: Omroep Brabant).

Boete of last onder dwangsom

"Waterschap Rivierenland handhaaft hier streng op", zegt een woordvoerder. "Toezichthouders en handhavers surveilleren overdag en ’s nachts om te controleren of de verboden worden nageleefd." Als het waterschap ziet dat iemand tóch water uit een sloot haalt terwijl dat niet mag, kunnen handhavers een boete, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang uitdelen. Dat laatste houdt in dat de overtreder zelf het probleem weer moet oplossen, anders doet de overheid dat en moet de overtreder daarvoor betalen. Melding bij NVWA

Iemand die water uit een sloot haalt, is redelijk makkelijk te ontdekken. "Als water sneller wegzakt dan normaal, weten we dat er wordt onttrokken", legt de woordvoerder uit. Dat kan het waterschap via een systeem zien, maar ook tijdens controles in het veld. Waterschap Aa en Maas vertelt dat handhavers een overtreding altijd moeten melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA kan vervolgens bepalen of de overtreding zó erg is dat bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf minder subsidie krijgt. Niet veel boetes uitgedeeld

Veel boetes worden er niet uitgedeeld. Waterschap Rivierenland zegt bijvoorbeeld dat handhavers de afgelopen jaren ongeveer twintig waarschuwingen hebben uitgedeeld en één last onder dwangsom. Het varieert hoe hoog zo'n last onder dwangsom is.