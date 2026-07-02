ExpertCare reageert op sluiting zorgvilla's: 'Hebben er alles aan gedaan'

Sinds woensdag zitten tien kinderen zonder logeerlocatie nadat de zorgvilla's van ExpertCare in Waalre en Vleuten hun deuren moesten sluiten. Ouders en verzorgers zitten met de handen in het haar. In een brief aan de Tweede Kamer laat directeur Myriam van Haften voor het eerst van zich horen. Volgens haar was de sluiting van de locaties onvermijdelijk.

Van Haften verdedigt in de brief het besluit om de zorgvilla's te sluiten, maar erkent ook dat de gevolgen voor ouders en kinderen groot zijn. "Wij realiseren ons dat dit voor kinderen en ouders een ingrijpende en soms ontwrichtende verandering is", schrijft ze. Volgens de directeur zijn vertrouwde gezichten, vaste routines en continuïteit van zorg juist voor deze kwetsbare kinderen van groot belang. Situatie steeds moeilijker

Villa ExpertCare heeft naar eigen zeggen alles gedaan om de zorg op een veilige en verantwoorde manier te blijven leveren. Toch werd de situatie steeds moeilijker nadat de zorgaanbieder in januari bekendmaakte de zorgvilla's te gaan sluiten. Veel vaste medewerkers vertrokken, waardoor roosters lastiger rondkwamen en de druk op de zorg toenam.

Wat voor zorg krijgen kinderen bij ExpertCare? Bij de zorgvilla's van ExpertCare, onder andere in Waalre, wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding. Zij verbleven er tijdelijk, zodat hun ouders werden ontlast en op adem konden komen. Juist die opvang is nu weggevallen. Sinds woensdag zitten tien kinderen zonder logeerlocatie. Zorgverzekeraars geven aan intensief contact te hebben met ouders om per kind te bekijken wat nodig is.

Het gevolg was dat de zorg niet meer op een verantwoorde manier kon worden voortgezet op de locaties in Waalre en Vleuten. "Wij wilden juist ook voorkomen dat de risico's te groot zouden worden", concludeert de directeur. Inspectie moest ingrijpen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zag de risico's ondertussen ook toenemen. Directeur Van Haften ontkent niet dat de situatie uiteindelijk onhoudbaar werd, maar vindt dat de IGJ niet genoeg oog heeft gehad voor de omstandigheden waarin de zorgaanbieder terecht is gekomen. "Wij hadden toegezegd ons in te spannen om de villa's naar verwachting twee tot drie weken langer open te houden." Maar nog voordat het zover kon komen, greep de IGJ in en kreeg ExpertCare de opdracht om de locaties in Waalre en Vleuten uiterlijk 1 juli te sluiten. Breder probleem

Wat er bij de zorgvilla's gebeurt, is volgens Van Haften een breder probleem in Nederland. De kosten van specialistische kindzorg buiten het ziekenhuis sluiten volgens de directeur niet aan op de werkelijke kosten van de zorg. "De tarieven bewegen onvoldoende mee met personeelskosten, kwaliteitseisen, verantwoordingslasten en de complexiteit van de zorgvraag." Van Haften roept de Tweede Kamer op hier naar te kijken.

Hier lees je alle verhalen over zorginstelling ExpertCare in Waalre.