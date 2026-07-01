Zorgverzekeraars zoeken nog opvang voor 10 kinderen na sluiting ExpertCare

Tien kinderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg zitten sinds woensdag zonder vaste logeerlocatie door de sluiting van zorgaanbieder ExpertCare. Dat bevestigt het bedrijf aan Omroep Brabant. De locaties in Waalre en het Utrechtse Vleuten gingen dicht na ingrijpen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hoeveel van de getroffen kinderen in Waalre verbleven, kan ExpertCare niet zeggen.

Bij de zorgvilla's van ExpertCare in onder andere Waalre wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding, die er tijdelijk verblijven om hun ouders te ontlasten. Volgens betrokken partijen zijn er voor een deel van de kinderen tijdelijke oplossingen gevonden, maar voor tien kinderen is er nog geen plek voor handen.

Wat is er aan de hand? Ouders van kinderen bij ExpertCare merkten het laatste jaar al dat de zorg in onder andere Waalre onder druk stond. Logeeropvang werd steeds vaker afgezegd en plekken verdwenen. De situatie escaleerde toen de inspectie oordeelde dat de zorg niet langer veilig was en de zorgvilla's in Waalre en Vleuten per 1 juli moesten sluiten. Zorgminister Mirjam Sterk liet dinsdag weten dat een overname van ExpertCare op korte termijn niet mogelijk is.

'Situatie ingrijpend'

Zorgverzekeraar CZ benadrukt dat veiligheid bij de zorgvilla's altijd voorop staat. “Als die niet goed is, moet de IGJ ingrijpen”, laat de organisatie woensdag weten. Tegelijkertijd erkent CZ dat de situatie zwaar is voor de families. “We begrijpen dat deze situatie ingrijpend is voor de kinderen en hun ouders.” De verzekeraar zegt de afgelopen periode intensief contact te hebben gehad met ouders om per kind te kijken wat nodig is. “Het belangrijkste is dat er voor de kinderen een passend alternatief is.”