Zorgverzekeraars zoeken nog opvang voor 10 kinderen na sluiting ExpertCare
Tien kinderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg zitten sinds woensdag zonder vaste logeerlocatie door de sluiting van zorgaanbieder ExpertCare. Dat bevestigt het bedrijf aan Omroep Brabant. De locaties in Waalre en het Utrechtse Vleuten gingen dicht na ingrijpen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hoeveel van de getroffen kinderen in Waalre verbleven, kan ExpertCare niet zeggen.
Bij de zorgvilla's van ExpertCare in onder andere Waalre wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding, die er tijdelijk verblijven om hun ouders te ontlasten.
Volgens betrokken partijen zijn er voor een deel van de kinderen tijdelijke oplossingen gevonden, maar voor tien kinderen is er nog geen plek voor handen.
Wat is er aan de hand?
Ouders van kinderen bij ExpertCare merkten het laatste jaar al dat de zorg in onder andere Waalre onder druk stond. Logeeropvang werd steeds vaker afgezegd en plekken verdwenen. De situatie escaleerde toen de inspectie oordeelde dat de zorg niet langer veilig was en de zorgvilla's in Waalre en Vleuten per 1 juli moesten sluiten. Zorgminister Mirjam Sterk liet dinsdag weten dat een overname van ExpertCare op korte termijn niet mogelijk is.
'Situatie ingrijpend'
Zorgverzekeraar CZ benadrukt dat veiligheid bij de zorgvilla's altijd voorop staat. “Als die niet goed is, moet de IGJ ingrijpen”, laat de organisatie woensdag weten. Tegelijkertijd erkent CZ dat de situatie zwaar is voor de families. “We begrijpen dat deze situatie ingrijpend is voor de kinderen en hun ouders.”
De verzekeraar zegt de afgelopen periode intensief contact te hebben gehad met ouders om per kind te kijken wat nodig is. “Het belangrijkste is dat er voor de kinderen een passend alternatief is.”
Volgens CZ is ExpertCare zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg en heeft de organisatie aangegeven dat er op korte termijn oplossingen beschikbaar zijn binnen de twee villa’s die openblijven in Weezep en Rijswijk. Deze locaties zijn voor sommige ouders alleen geen optie door de lange reistijd.
'Oplossingen niet definitief'
Ook CZ ziet dat deze oplossingen niet altijd definitief zijn. “We realiseren ons dat de oplossingen die voor Waalre en Vleuten worden gevonden, voor een deel tijdelijk zijn”, zegt CZ. Voor een groot deel van de kinderen zou een structurele oplossing in zicht zijn. Maar dat geldt nog niet voor allen.
De zorgverzekeraar, met het hoofdkantoor in Tilburg, maakt duidelijk dat er in elk geval nog één kind onder hun verzekerden is waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Met de ouders van dat kind wordt nog gesproken over passende zorg.
Ook zorgverzekeraar VGZ is nog op zoek naar structurele oplossingen. Die verzekeraar meldt dat vier kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vallen nog geen plek hebben. Met de betrokken gezinnen wordt gesproken over mogelijke alternatieven.
Project Herberg
Om de problemen op grotere schaal aan te pakken, is het project ‘Herberg’ gestart. Daarin werken zorgverzekeraars, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid en ExpertCare samen om voor alle kinderen een duurzame oplossing te vinden. Volgens CZ wordt daarbij maatwerk geleverd, omdat iedere situatie anders is.
“In de tussentijd staan wij in nauw contact met de betrokken ouders”, stelt de verzekeraar. “We bekijken samen of er nog andere oplossingen nodig en mogelijk zijn voor de overbrugging tot er een definitieve oplossing is.”
Voor de getroffen gezinnen blijft de onzekerheid voorlopig groot. De sluiting heeft grote gevolgen voor hen. De ouders van de kinderen waar geen oplossing voor is, krijgen de zorg voor hun kind weer volledig in eigen handen. De zorgvilla was een plek waar de kinderen specialistische zorg konden krijgen en ouders even bij konden komen.
Bij welke zorgverzekeraars de andere vijf kinderen zitten, is niet bekend.