Rapport legt falend bestuur zorgvilla bloot: kinderen aan lot overgelaten
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een vernietigend rapport vrijgegeven over het bestuur van ExpertCare, van de zorgvilla in Waalre. Het rapport wilde de zorgverlener koste wat kost geheim houden, maar het is nu toch openbaar gedeeld. Vanaf woensdag stopt de zorg bij twee zorgvilla's van ExpertCare in Waalre en het Utrechtse Vleuten. Ouders en kinderen worden aan hun lot overgelaten.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat er sprake is van “ernstige tekortkomingen” in de zorg en organisatie van ExpertCare. Zo ontbreekt een plan voor de continuïteit van zorg na 1 juli en kan de zorgverlener niet garanderen dat er voldoende deskundig personeel is. De kinderen en hun ouders verkeren daardoor in grote onzekerheid over wat er met hen gaat gebeuren vanaf woensdag.
Wat is er aan de hand bij ExpertCare?
Bij de zorgvilla van ExpertCare in onder andere Waalre wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding, die tijdelijk in zogeheten zorgvilla’s verblijven om hun ouders te ontlasten.
De ouders merkten het laatste jaar al dat de zorg in onder andere Waalre onder druk stond. Logeeropvang werd steeds vaker afgezegd en plekken verdwenen. De situatie escaleerde toen de inspectie oordeelde dat de zorg niet langer veilig was en de zorgvilla's in Waalre en Vleuten per 1 juli moesten sluiten. Zorgminister Mirjam Sterk liet dinsdag weten dat een overname van ExpertCare op korte termijn niet mogelijk is.
Wat vooral opvalt in het rapport dat dinsdag is vrijgegeven: de kritiek richt zich nadrukkelijk op het bestuur. Volgens de inspectie heeft het bestuur onvoldoende inzicht in de situatie en handelt het niet naar de urgentie. Er is geen uitgewerkt continuïteitsplan en risico’s worden onvoldoende beheerst.
Toch openbaar
Dit deel van het rapport probeerde ExpertCare via de rechter buiten de openbaarheid te houden. Zonder succes. De rechter oordeelde dinsdagochtend dat het hele inspectierapport openbaar mag worden gemaakt.
Advocaat Roeland de Mol, die namens de cliëntenraad spreekt, reageert op het besluit van de rechter: “Het oordeel is even pijnlijk als schokkend. ExpertCare wist allang dat zij per 1 juli kinderen aan hun lot zou gaan overlaten. Het bestuur was en is helemaal niet bezig met crisismanagement of zelfs maar met verbeteracties. Het is een geldkwestie. De cliëntenraad blijft onverminderd strijden voor een nieuw bestuur."
Ouders van de 38 kinderen met een meervoudige handicap zitten ondertussen steeds verder met de handen in het haar. Zij kunnen vanaf woensdag niet meer terecht bij de zorgvilla in Waalre. "Wij zijn dol op ons kind en willen graag zorg dragen voor hem. Maar het even ontzorgd worden, een nacht doorslapen en bijkomen, zit er nu niet meer in", zegt Efgenia, lid van de cliëntenraad namens de ouders van de zorgvilla in Waalre.
Stressvolle periode voor ouders
Met de zomervakantie in het vooruitzicht komt er voor alle ouders een stressvolle drukke periode aan. Ouders maakten in schoolvakanties ook gebruik van dagopvang, omdat ze moeten werken en scholen dicht zijn. Nu dat niet meer kan, ontstaan er grote problemen voor gezinnen. "Sommige ouders moeten hun vakantie annuleren omdat er geen opvang meer is. En je kunt je kind niet zomaar overlaten aan zzp'ers die je kind niet kennen. Ze kunnen geen hele dossiers in tien minuten lezen."
Minister Mirjam Sterk had het dinsdagmiddag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer over een noodoplossing voor de ouders en kinderen. De minister en ExpertCare zeggen dat zij bij de twee andere zorgvilla's van de zorgverlener in Rijswijk en Wezep terechtkunnen.
'Geen oplossing'
"Dat is voor ons anderhalf uur heen en terug rijden, als we geen problemen onderweg hebben. Dat is niet te doen. Ons zoontje verdraagt geen sondevoeding in de auto en we moeten meerdere keren stoppen voor toiletbezoeken. En bij sommige kinderen die last hebben van epileptische aanvallen kunnen al die prikkels de aanvallen zelfs oproepen", zegt Efgenia.
De zorgminister zegt alles op alles te zetten om zo snel mogelijk andere zorg te vinden voor de kinderen, maar daar hebben de ouders en de advocaat van de cliëntenraad een hard hoofd in.