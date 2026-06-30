Rapport legt falend bestuur zorgvilla bloot: kinderen aan lot overgelaten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een vernietigend rapport vrijgegeven over het bestuur van ExpertCare, van de zorgvilla in Waalre. Het rapport wilde de zorgverlener koste wat kost geheim houden, maar het is nu toch openbaar gedeeld. Vanaf woensdag stopt de zorg bij twee zorgvilla's van ExpertCare in Waalre en het Utrechtse Vleuten. Ouders en kinderen worden aan hun lot overgelaten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat er sprake is van “ernstige tekortkomingen” in de zorg en organisatie van ExpertCare. Zo ontbreekt een plan voor de continuïteit van zorg na 1 juli en kan de zorgverlener niet garanderen dat er voldoende deskundig personeel is. De kinderen en hun ouders verkeren daardoor in grote onzekerheid over wat er met hen gaat gebeuren vanaf woensdag.

Wat is er aan de hand bij ExpertCare? Bij de zorgvilla van ExpertCare in onder andere Waalre wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding, die tijdelijk in zogeheten zorgvilla’s verblijven om hun ouders te ontlasten. De ouders merkten het laatste jaar al dat de zorg in onder andere Waalre onder druk stond. Logeeropvang werd steeds vaker afgezegd en plekken verdwenen. De situatie escaleerde toen de inspectie oordeelde dat de zorg niet langer veilig was en de zorgvilla's in Waalre en Vleuten per 1 juli moesten sluiten. Zorgminister Mirjam Sterk liet dinsdag weten dat een overname van ExpertCare op korte termijn niet mogelijk is.

Wat vooral opvalt in het rapport dat dinsdag is vrijgegeven: de kritiek richt zich nadrukkelijk op het bestuur. Volgens de inspectie heeft het bestuur onvoldoende inzicht in de situatie en handelt het niet naar de urgentie. Er is geen uitgewerkt continuïteitsplan en risico’s worden onvoldoende beheerst. Toch openbaar

Dit deel van het rapport probeerde ExpertCare via de rechter buiten de openbaarheid te houden. Zonder succes. De rechter oordeelde dinsdagochtend dat het hele inspectierapport openbaar mag worden gemaakt.