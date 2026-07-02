Groots afscheid voor juf Paula na 47 jaar voor de klas: 'Veel betekend'

Paula Kailuhu begon donderdag met haar groep 8-klas aan haar laatste wandeling van de sporthal naar basisschool Sint Bavo in Rijsbergen. Maar liefst 47 jaar stond ze daar voor de klas. Wat een gewone wandeling leek, werd een bijzonder afscheid.

Langs de route staan Rijsbergenaren van alle leeftijden. Ze hebben ballonnen en bloemen bij zich en sommigen hebben zelfs spandoeken voor juf Paula gemaakt. "Dat heeft ze wel verdiend na al die jaren", zegt haar collega Mireille Cardon. Veel generaties Rijsbergenaren hebben bij Paula in de klas gezeten. Langs de route staan dan ook ouders en grootouders van oud-leerlingen. "We gunnen haar een mooi afscheid, we zijn trots op haar." Een stukje verderop staat Jan de Koning. Hij kent Paula al sinds haar eerste jaar op basisschool Sint Bavo. Zijn vrouw nam haar in 1978 aan als leerkracht. "Ze heeft veel betekend voor Rijsbergen", vindt hij.

"Het hele dorp is uitgelopen, ze zijn allemaal gek geworden."

De juf zelf wordt flink verrast door de pensioenparade. "Och, het hele dorp is uitgelopen, ze zijn allemaal gek geworden", roept ze verbaasd. Een heleboel knuffels, bloemen en tranen volgen. "Het is een grote verrassing, ik wilde het eigenlijk klein houden." Het is voor Paula wel even goed nadenken over wie er allemaal voor haar staan. Veel oud-leerlingen zijn nu ouders of grootouders. "Mensen hebben wel eens voor mij uitgerekend hoeveel kinderen ik les heb gegeven. Dat moesten er zeker meer dan duizend zijn, zeiden ze. Of dat klopt weet ik niet." Twee van die vele leerlingen zijn Iris en Mirthe, die in het schooljaar 2014/2015 bij juf Paula in de klas zaten. Ze hebben een klassenfoto uit dat jaar bij zich. "Het was een superleuke juf", vinden ze. "Ze was er echt voor de leerlingen. En je kon altijd met haar lachen." Ook Paula's collega's van het eerste uur, Lianne van Oisterwijk en Annemiek Koppen, staan met spandoeken langs de weg. 47 Jaar geleden werkten ze samen bij de kleuters. "Paula is een heel bijzondere juf. Soms streng, maar altijd goed voor de kinderen. Ze was heel begaan met ze."

"Wie werkt er nou nog 47 jaar op dezelfde school?"