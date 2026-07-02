Kabinet komt mogelijk met verbod op uitzendkrachten in vleessector

Er komt zeer waarschijnlijk een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Naar verwachting neemt het kabinet daarover vrijdag een besluit, bevestigen meerdere Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Het verbod gaat medio 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in de sector, zoals uitbuiting van arbeidsmigranten.

In Brabant staan meerdere grote slachthuizen die gebruikmaken van uitzendkrachten, waaronder Vion in Boxtel en Tilburg, Van Rooi Meat in Helmond en Vitelco in Den Bosch. Minister Vijlbrief dreigde begin juni al met het verbod tijdens een debat in de Tweede Kamer over arbeidsmigratie. Als de sector niet voor 15 juni kon aantonen dat er verbeteringen waren doorgevoerd in de omgang met arbeidskrachten, zou hij ingrijpen.