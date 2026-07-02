Kabinet komt mogelijk met verbod op uitzendkrachten in vleessector
Er komt zeer waarschijnlijk een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Naar verwachting neemt het kabinet daarover vrijdag een besluit, bevestigen meerdere Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Het verbod gaat medio 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in de sector, zoals uitbuiting van arbeidsmigranten.
In Brabant staan meerdere grote slachthuizen die gebruikmaken van uitzendkrachten, waaronder Vion in Boxtel en Tilburg, Van Rooi Meat in Helmond en Vitelco in Den Bosch.
Minister Vijlbrief dreigde begin juni al met het verbod tijdens een debat in de Tweede Kamer over arbeidsmigratie. Als de sector niet voor 15 juni kon aantonen dat er verbeteringen waren doorgevoerd in de omgang met arbeidskrachten, zou hij ingrijpen.
Vijlbriefs voorganger, Eddy van Hijum, kondigde vorig jaar al aan te werken aan een vergelijkbaar verbod, maar dat leidde niet tot concrete maatregelen.
Misstanden in de vleessector
Volgens de minister worden er al sinds 2010 misstanden gemeld over de behandeling van personeel, veelal arbeidsmigranten, in slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven. De klachten gaan onder meer over onderbetaling, te lange werktijden, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld.
De Arbeidsinspectie legde onlangs nog beslag op tegoeden van een uitzendbureau in de vleessector. Het bureau wordt ervan verdacht salaris van uitzendkrachten te hebben verduisterd.
Haast
Ook de Tweede Kamer wil ingrijpen. Een meerderheid steunde donderdag de oproep van PRO-Kamerlid Mariëtte Patijn om het aangekondigde verbod nu in te voeren. Volgens haar is haast geboden, omdat de invoering nog tijd kost.