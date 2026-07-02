Politie pakt per toeval zedendelinquent op die nog twee jaar de cel in moet

De politie heeft dinsdagavond bij Eersel per toeval een man opgepakt die nog dik twee jaar de cel in moest voor een zedendelict. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. En ook anderen gingen de fout in.

Reden genoeg voor de politie om de man verder te controleren. En het was maar goed dat ze dat deden, want wat bleek: de bestuurder werd internationaal gezocht. De man moest nog twee jaar en acht maanden de cel in. Hij kreeg de straf voor een zedendelict.

De Verkeerspolitie Oost-Brabant controleerde 's avonds meerdere auto's bij Eindhoven en Eersel, schrijven agenten op Instagram. Ze zagen op de A67 bij Eersel een auto waarvan een koplamp het niet deed en waarin een bestuurder zonder gordel zat.

De man is aangehouden en naar Duitsland gebracht. Daar moet hij zijn straf gaan uitzitten.

Auto's trekken sprintje bij stoplicht

Ook andere zaken vielen op. Op de A270 trokken twee motoren en een auto een sprintje bij het stoplicht. Ze reden 159 kilometer per uur op een plek waar je 100 kilometer per uur mag.

Drie mensen moesten hun rijbewijs inleveren en zijn gemeld bij het CBR. Ook maakten de motoren te veel geluid, wat de bestuurders een Wacht Op Keuren-melding opleverde. Dat betekent dat ze niet meer op de motoren mogen rijden tot ze opnieuw zijn gekeurd.

Motoren niet in orde

In Eindhoven onderzochten de agenten nog een motor die betrokken was bij een achtervolging. De motor bleek technisch niet in orde en maakte te veel geluid. De bestuurder kreeg ook een WOK-melding en een bekeuring.

Ook met een bromfiets ging het mis. De bestuurder daarvan probeerde de controle te omzeilen, reed te hard en was technisch niet in orde. Ook deze bestuurder kreeg een WOK-melding en meerdere bekeuringen.