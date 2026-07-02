Ex-tophockeyster Lidewij Welten voor de tweede keer moeder geworden

De Eindhovense ex-tophockeyster Lidewij Welten en haar vriend Raphael Korse zijn dinsdag ouders geworden van hun tweede kindje. Dat maakt het stel donderdagavond bekend op Instagram.

"Welkom lieve Silas Mattheüs Maria Korse", schrijft Welten op haar Instagram, met daarbij een aantal schattige foto's van hun zoontje. Hij werd geboren in het Amphia Ziekenhuis. In februari vorig jaar kregen Welten en haar vriend al een dochter: Philippa.

Tophockey

De ex-hockeyster stopte in 2024 op haar 34e met tophockey. In totaal speelde ze 247 wedstrijden voor het Nederlands elftal waarin ze 95 keer scoorde. Ze pakte drie keer goud op de Olympische Spelen en werd ook drie keer wereldkampioen.

In 2015 werd Welten verkozen tot beste hockeyster van de wereld. Welten werd daarnaast benoemd tot Lid van Verdienste van de KNHB, bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en ereburger van Brabant.