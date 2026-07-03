Galderse Meren: forse toename Belgische groepen zorgt voor felle discussie

De groeiende toestroom van Belgische badgasten naar de Galderse Meren zorgt voor felle discussies. Op sociale media pleiten veel mensen voor harde maatregelen en zelfs voor het weren van grote groepen Belgische bezoekers. In de Bredase politiek klinkt juist een veel genuanceerder geluid. Vrijwel alle partijen benadrukken dat niet de herkomst van bezoekers telt, maar hun gedrag.

De discussie barstte los nadat Omroep Brabant vorige week berichtte over de groeiende populariteit van de Galderse Meren onder bezoekers uit de regio Antwerpen. In die reportage vertelden vaste bezoekers dat de sfeer op warme dagen verandert door de komst van grote groepen Belgische recreanten. Zij wezen op harde muziek, achtergelaten afval, drugsgebruik en een strand dat volgens hen steeds drukker wordt. Tegelijkertijd benadrukten beveiligers en de gemeente dat de situatie beheersbaar is en dat de meeste bezoekers zich gewoon aan de regels houden. Op sociale media klonken de reacties een stuk feller. In honderden reacties uiten mensen hun zorgen over de drukte en de overlast. "Kwestie van tijd dat het daar een keer misgaat", schrijft een lezer. Een ander zegt dat zij "niet meer met haar gezin naar de Galderse Meren durft te gaan". Ook wordt opgeroepen "hier iets aan te doen". Daarnaast pleiten sommige inwoners ervoor parkeerplaatsen te schrappen om de drukte terug te dringen of grote groepen uit België te weren.

"Kom je de boel verstieren, dan heb je er niets te zoeken."

Opvallend genoeg klinkt in de Bredase politiek een heel ander geluid. Vrijwel alle partijen erkennen dat de recreatieplas steeds drukker wordt en dat er signalen zijn over geluidsoverlast, verkeersdrukte en afval. Maar de meeste fracties vinden dat niet de afkomst van bezoekers, maar hun gedrag centraal moet staan. De VVD kiest daarbij nog de stevigste lijn binnen de coalitie. De partij wil dat mensen die overlast veroorzaken kunnen worden geweerd en wijst op de uitbreiding van boa's uit het bestuursakkoord. "Iedereen is welkom die zich gedraagt. Kom je de boel verstieren, dan heb je er niets te zoeken", stelt de fractie. De VVD heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan het college.

Groepje Belgen ligt relaxed op de Galderse Meren.

Coalitiegenoot PRO ziet vooralsnog geen aanleiding om de aanpak verder aan te scherpen. Volgens de partij heeft de gemeente de afgelopen jaren juist fors geïnvesteerd in de Galderse Meren. "Iedereen moet welkom zijn bij de Galderse Meren", stelt PRO. Wel moet volgens de partij worden bewaakt dat de recreatieplas niet drukker wordt dan het gebied aankan. Ook coalitiepartij D66 kiest voor een afgewogen koers. "Voor D66 Breda maakt het niet uit waar bezoekers vandaan komen. Het gaat ons om de totale drukte en het gedrag van bezoekers." Volgens de partij moeten voorzieningen, beheer en handhaving meegroeien als de drukte verder toeneemt. Het CDA sluit zich hierbij aan: "Iedereen is welkom om van de Galderse Meren te genieten, zolang dat met respect voor de natuur, de omgeving en andere recreanten gebeurt". Breda Beslist kiest eveneens voor een genuanceerde koers. "Signalen over drukte en overlast moeten we serieus nemen, maar beleid moet gebaseerd zijn op feiten en niet op incidenten of emoties", stelt de partij.

"De Galderse Meren moeten weer een plek zijn waar Bredanaars met plezier naartoe gaan."

De SP wil dat de Galderse Meren vrij toegankelijk blijven en dat alleen overlast aangepakt wordt. Bovendien gaat de partij raadsvragen stellen aan het college nadat vrouwen volgens meerdere meldingen zijn aangesproken op topless zonnen, terwijl dat daar niet verboden is. De LPF kiest wel een duidelijk hardere koers. Volgens de partij is Breda onvoldoende voorbereid op de groeiende toestroom van bezoekers. "De Galderse Meren moeten weer een plek zijn waar Bredanaars met plezier naartoe gaan, zonder ergernis over overlast of verdringing." De partij wil strengere handhaving, meer onderzoek naar bezoekersstromen en vindt dat de belangen van Bredanaars voorop moeten staan. De raadsvragen van de VVD en SP geven de discussie binnenkort een politiek vervolg.