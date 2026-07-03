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Brand boven cafetaria leidt naar drugslab, tweede verdachte langer vast

Vandaag om 11:26
Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Een tweede verdachte die maandag werd opgepakt voor een brand in Rosmalen eind mei, blijft voorlopig vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris donderdag besloten. In het afgebrande appartement boven een cafetaria werd een klein drugslab ontdekt. De bewoner van het appartement werd na de brand al aangehouden.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De politie Den Bosch schrijft op Instagram dat de recherche de afgelopen periode verschillende getuigen en verdachten heeft gehoord. Dat leidde afgelopen maandag tot de aanhouding van  een tweede verdachte: een man uit Den Bosch (42). Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand.

Ontdekking drugslab
In het appartement aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen werd eind mei een klein drugslab ontdekt, waar synthetische drugs werden gemaakt. De hulpdiensten zagen bij het blussen verdachte jerrycans liggen.

Zowel de bewoner als de 42-jarige man moeten uiteindelijk voor de rechter verschijnen. 

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