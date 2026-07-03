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Opnieuw explosief gevonden in Raamsdonksveer, tweede dag op rij

Vandaag om 12:09 • Aangepast vandaag om 12:35
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

Aan de Parklaan in Raamsdonksveer is vrijdagochtend opnieuw een explosief gevonden. Donderdag werd ook al een voorwerp gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is voor de tweede dag op rij bezig het explosief onschadelijk te maken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De straat, waar ook een kindcentrum met basisschool en kinderopvang zijn gevestigd, is ruim afgezet. Volgens omwonenden is het al de vierde keer dat er een explosief is gevonden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat dinsdag brand is gesticht in de omgeving. Twee dagen later werd op de Parklaan ook een explosief voorwerp gevonden. Buurtbewoners verzamelden zich op straat en keken toe hoe de politie en specialisten van de EOD hun werk deden. 

Snel meer.

  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

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