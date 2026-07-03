Opnieuw explosief gevonden in Raamsdonksveer, tweede dag op rij

Aan de Parklaan in Raamsdonksveer is vrijdagochtend opnieuw een explosief gevonden. Donderdag werd ook al een voorwerp gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is voor de tweede dag op rij bezig het explosief onschadelijk te maken.

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De straat, waar ook een kindcentrum met basisschool en kinderopvang zijn gevestigd, is ruim afgezet. Volgens omwonenden is het al de vierde keer dat er een explosief is gevonden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat dinsdag brand is gesticht in de omgeving. Twee dagen later werd op de Parklaan ook een explosief voorwerp gevonden. Buurtbewoners verzamelden zich op straat en keken toe hoe de politie en specialisten van de EOD hun werk deden. Snel meer.