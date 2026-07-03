Vier explosies en explosieven in enkele dagen tijd in straat Raamsdonksveer

In dezelfde buurt in Raamsdonksveer zijn deze week meerdere explosies geweest. Ook werden er twee dagen achter elkaar explosieven gevonden. Het laatste werd vrijdag ontdekt in de Parklaan, waar ook een kindcentrum met basisschool en kinderopvang zit.

Dinsdag was er twee keer een explosie in de wijk. Dat gebeurde een keer aan de Parklaan en een keer om de hoek in de Groenstraat. Bij de explosies raakte niemand gewond. Wel raakte een schutting beschadigd.

Donderdag werd op dezelfde Parklaan ook een explosief gevonden. Buurtbewoners verzamelden zich op straat en keken toe hoe de politie en specialisten van de EOD hun werk deden.

De politie onderzoekt of de ontploffingen en de explosieven met elkaar te maken hebben en waarom dit is gebeurd. Ook is ze op zoek naar getuigen.

Buurtbewoners willen vrijdag niet reageren op vragen van Omroep Brabant.