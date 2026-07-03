Navigatie overslaan
Ontdek

Zestig asielzoekers naar tijdelijke noodopvang in Breda

Vandaag om 14:52 • Aangepast vandaag om 16:20
Het gaat om een sobere opvang die bestaat uit bed, brood en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen (foto: Erald van der Aa).
Het gaat om een sobere opvang die bestaat uit bed, brood en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen (foto: Erald van der Aa).

De zestig asielzoekers die een spoednoodopvang in Apeldoorn moeten verlaten omdat daar asbest is gevonden, kunnen terecht in Breda. Dit meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze worden ondergebracht in evenementenhal Breepark, waar het COA in de maanden juli en augustus tijdelijk noodopvang realiseert.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De gemeente Apeldoorn meldde donderdag dat in het gebouw aan de Waleweingaarde, waar op 1 juni de opvang is gestart, materiaal was gevonden dat asbest bevat.

Op dit moment loopt een onderzoek om vast te stellen waar het asbest zich precies bevindt en wat de gevolgen zijn voor de verdere bouwwerkzaamheden en de veiligheid. "In afwachting van de uitslag van het volledige onderzoek zal de spoednoodopvang gesloten blijven", zegt de gemeente Apeldoorn, die verwacht dat het onderzoek volgende week is afgerond.

Vaker geholpen
Het is niet de eerste keer dat er asielzoekers worden opgevangen in de hal in Breda. Begin april kwamen asielzoekers die eigenlijk op andere locaties in Nederland verbleven naar Breda toe. De noodopvang wordt gebruikt om gedurende het jaar andere gemeenten te ontlasten. In totaal is er plek voor vijfhonderd mensen. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.