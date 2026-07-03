Zestig asielzoekers naar tijdelijke noodopvang in Breda

De zestig asielzoekers die een spoednoodopvang in Apeldoorn moeten verlaten omdat daar asbest is gevonden, kunnen terecht in Breda. Dit meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze worden ondergebracht in evenementenhal Breepark, waar het COA in de maanden juli en augustus tijdelijk noodopvang realiseert.

De gemeente Apeldoorn meldde donderdag dat in het gebouw aan de Waleweingaarde, waar op 1 juni de opvang is gestart, materiaal was gevonden dat asbest bevat.

Op dit moment loopt een onderzoek om vast te stellen waar het asbest zich precies bevindt en wat de gevolgen zijn voor de verdere bouwwerkzaamheden en de veiligheid. "In afwachting van de uitslag van het volledige onderzoek zal de spoednoodopvang gesloten blijven", zegt de gemeente Apeldoorn, die verwacht dat het onderzoek volgende week is afgerond.

Vaker geholpen

Het is niet de eerste keer dat er asielzoekers worden opgevangen in de hal in Breda. Begin april kwamen asielzoekers die eigenlijk op andere locaties in Nederland verbleven naar Breda toe. De noodopvang wordt gebruikt om gedurende het jaar andere gemeenten te ontlasten. In totaal is er plek voor vijfhonderd mensen.