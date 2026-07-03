Opnieuw laten gevelstenen los van Theater aan de Parade in Den Bosch

De gevel van Theater aan de Parade in Den Bosch brokkelt af. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: in 2024 liet de gevelbekleding ook al los. De aannemer voert maandag een inspectie uit, meldt de gemeente vrijdag.

Aan de rechterkant van van het theater zijn gevelstrips losgelaten en naar beneden gevallen. De gemeente heeft dat gedeelte afgezet met hekken. "De overige delen van het gebouw en het terras zijn veilig en bruikbaar", zegt de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

De aannemer is op de hoogte en start een onderzoek. Ook om te kijken of de gevel hersteld moet worden. Die inspectie is maandag. Het is niet duidelijk waarom de gevelstrips loslaten. Het theater blijft verder gewoon open.

Theater aan de Parade is in 2024 opengegaan in het centrum van Den Bosch. Het gebouw, waarvan de gemeente eigenaar is, werd destijds geopend door koning Willem-Alexander. Twee maanden later brokkelde de eerste stenen toen al van de gevel.

Het miljoenenproject kende voor het er stond al tegenslag na tegenslag. Omwonenden waren niet blij en de kosten liepen op tot bijna tachtig miljoen euro.