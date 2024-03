Veel ophef, maar het is af: koning opent nieuw Theater aan de Parade

Het gloednieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch is na jaren wachten eindelijk af. Het miljoenenproject kende tegenslag na tegenslag. Omwonenden waren niet blij en de kosten liepen op. Maar nu, bijna tachtig miljoen euro verder, zijn de deuren op feestelijke wijze geopend. Koning Willem-Alexander kwam naar Den Bosch voor de openingshandeling.

De wens om het oude Theater aan de Parade te vervangen, werd al zo'n achttien jaar geleden uitgesproken. Er was veel achterstallig onderhoud, in het pand zat asbest en de zalen voldeden niet meer aan de technische eisen van deze tijd. Er moest dus een nieuwe schouwburg komen in Den Bosch, maar dat ging niet zomaar. De plannen zorgden voor flink wat ophef.

Zo duurde alleen al het goedkeuren van de plannen zo'n veertien jaar. De gemeenteraad debatteerde al die tijd over het bestemmingsplan: wat mag het theater kosten, hoe gaat het eruitzien en waar komt het te staan?

In 2018 stemde de gemeenteraad uiteindelijk in met een nieuw theater en twee jaar later werd het bestemmingsplan definitief goedgekeurd en kon de verbouwing beginnen. Het nieuwe theater zou op dezelfde plek als het oude komen te staan. Het pand zou deels worden gesloopt en sommige delen konden nog worden gebruikt in het nieuwe gebouw.

Omwonenden spannen zaak aan

De sloop van het oude gebouw liep al snel vertraging op. Omwonenden maakten bezwaar tegen de plannen. Ook zaten ze niet te wachten op overlast tijdens de sloop en nieuwbouw. Ze vingen bot en de sloop mocht doorgaan: begin 2021 ging het oude Theater aan de Parade tegen de vlakte.

Maar de buurtbewoners gaven niet op. Ze bleven strijden tegen de bouwplannen. Zo stapten ze naar de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. Het theater werd veel te groot en ze waren bang dat een ventilatiesysteem voor stankoverlast en luchtvervuiling zou zorgen voor de omliggende appartementen.

Weer kregen ze ongelijk. De gemeente had niks verkeerd gedaan bij de sloop en verbouwing en de werkzaamheden hoefden dan ook niet stil te worden gelegd.

Hogere kosten

Het hield echter niet op met tegenvallers. De kosten van de verbouwing, in 2016 nog geschat op ruim vijftig miljoen euro, werden alsmaar hoger. Door stijgende energiekosten, hogere materiaalprijzen en kosten voor juridische procedures moesten er vele extra miljoenen worden neergeteld. Uiteindelijk heeft het project Den Bosch bijna tachtig miljoen euro gekost.

Theater is af

Maar dan heb je ook wat: een gloednieuw Theater aan de Parade dat vrijdag officieel geopend werd. De agenda loopt langzaam vol, artiesten kunnen niet wachten om op de nieuwe planken te staan en personeel is megatrots. Ook bezoekers waren tijdens een testvoorstelling in december al enthousiast over het gebouw. Nu is het wachten op de échte voorstellingen.

In deze video zie je hoe het theater er van binnen uitziet: