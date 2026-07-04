Man (34) zwaargewond bij aanrijding op A2 Hintham, politie zoekt getuigen

Een 34-jarige man uit Den Bosch is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de A2 nabij knooppunt Hintham, waarbij drie auto's betrokken waren. De politie zoekt getuigen om de toedracht van het ongeluk te achterhalen.

De man werd rond kwart voor zeven 's avonds in zijn auto, een Volkswagen Polo, aangereden door de bestuurder van een zwarte Peugeot 206 . Dit gebeurde net voor de splitsing van de A2 en A59 richting Rosmalen.

File op linkerrijstroken

Op het moment van de aanrijding stond er een file op de twee linkerrijstroken richting Utrecht, waar het slachtoffer stilstond. Ook een derde auto, een grijze Volkswagen Golf, was bij het ongeluk betrokken. Het verkeer op de twee rechterrijstroken richting Rosmalen stroomde ondertussen door.

De politie onderzoekt wat er aan de aanrijding is voorafgegaan. Agenten zijn op zoek naar mensen die het ongeval hebben zien gebeuren of die de betrokken auto's kort voor de klap hebben zien rijden.

Politie zoekt dashcambeelden

Ook automobilisten met dashcambeelden van de betrokken auto's worden gevraagd zich te melden, met name beelden die zijn gemaakt op het traject tussen de A65 en de plaats van het ongeluk. Wie meer weet, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.