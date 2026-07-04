Oud-burgemeester overleden bij ongeluk Helmond: 'Geschokt door dit nieuws'

De man die zaterdagmiddag is overleden na een ernstig ongeluk op de N279 bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daandels (80) van de gemeente Deurne. De auto van Daandels kwam in botsing met een vrachtwagen en hij overleed ter plekke.

De politie doet nog altijd onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren . De gemeente Deurne bevestigt aan Omroep Brabant dat het gaat om de oud-burgemeester. Het college van burgemeester en wethouders laat weten geschokt te zijn door het nieuws. "Onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden. We vragen iedereen om de privacy van de nabestaanden te respecteren."

Daandels was van 2000 tot 2010 burgemeester van Deurne. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeenten Mill en Sint Hubert en Liempde. Daandels (CDA) begon zijn bestuurlijke carrière als wethouder in Heeswijk-Dinther. Als burgemeester was hij een drijvende kracht achter de grootschalige herinrichting van het centrum van Deurne. Dat bleek een van zijn grotere successen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De politicus werd bij zijn afscheid als burgemeester in 2010 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg die onderscheiding omdat hij naast zijn baan als burgervader zich ook voor verschillende nevenfuncties liet lenen. Vooral op het gebied van plattelandsvernieuwing was Daandels erg actief.

Daandels raakte in zijn politieke carrière ook in opspraak, in de zaak rond de verkoop van een oud mobilisatiecomplex in Helmond. De burgemeester zou hebben gesjoemeld bij de verkoop van het terrein aan een bedrijf.

'Elke inwoner in de ogen aankijken'

"Na dertig jaar openbaar bestuur had ik een goede reputatie en die is nu door het slijk gehaald", vertelde hij in 2013 tegen Omroep Brabant over de affaire. Hij hoopte dat zijn naam gezuiverd zou worden. Zelf stelde hij dat hij onterecht werd aangemerkt als sjoemelaar. "Eén ding is zeker: ik kan elke bewoner van Deurne recht in de ogen aankijken."