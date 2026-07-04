Defensiedeskundige kritisch op rapport over 'Russische' drones boven Volkel

Het Britse onderzoeksinstituut IISS publiceerde donderdag een rapport over de mysterieuze drones die in november en december 2025 boven onder meer vliegbasis Volkel werden gezien. Volgens de onderzoekers zijn de drones waarschijnlijk gelanceerd vanaf Russische schepen op de Noordzee. Defensiedeskundige Patrick Bolder zet echter vraagtekens bij die conclusie. Hij vindt het bewijs onvoldoende hard. "De staatssecretaris van Defensie zei destijds dat het om hobbydrones ging. Die kunnen niet vanaf de Noordzee naar Volkel vliegen."

Oud-staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman (BBB) zei destijds in het televisieprogramma WNL Op Zondag dat het ging om kleine drones 'die gewoon in de MediaMarkt te koop zijn'. Als dat klopt, dan kunnen volgens Bolder deze hobbydrones niet het bereik hebben om vanaf de Noordzee naar Volkel te vliegen. "Dan begint het onderzoeksrapport van IISS al te rammelen."

Veel vraagtekens

"De drones zijn niet gefilmd en konden ook niet worden neergeschoten", zegt Bolder. "Maar IISS acht de kans groot dat ze vanaf Russische schepen zijn gelanceerd, omdat er op dat moment schepen op de Noordzee waren en omdat het past binnen het beeld van Russische hybride oorlogsvoering." (Een manier om een tegenstander te verzwakken zonder openlijk oorlog te voeren, red.)

"Zij vinden dat voldoende bewijs, maar ik niet. Als je niet eens met zekerheid kunt vaststellen dat het drones waren, omdat ze niet zijn gefilmd, of om wat voor type drones het ging, dan kun je ook niet zeggen wie erachter zat."

Sponsoring

Bolder wijst er ook op dat IISS financiering ontvangt van verschillende defensiebedrijven, waaronder het Britse BAE Systems. Dat is een multinational op het gebied van defensie, veiligheid en luchtvaart.

"Zij ontwikkelen en leveren onder meer antidrone­systemen. Dat komt wel handig uit voor de nieuwe NAVO Top die op 7 en 8 juli plaatsvindt in Ankara in Turkije. Dan krijgen ze extra aandacht."