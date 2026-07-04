Het wordt weer heet en auto staat midden in bouwput: dit gebeurde vandaag

Het belooft volgend weekend weer erg heet te worden en in Veldhoven staat een auto midden in een bouwput: dit zijn de vijf verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

Wegwerkers aan de Dommelshei in Veldhoven hebben er onverwacht een obstakel bij gekregen: een geparkeerde auto die inmiddels midden in een zandbak staat. Omdat de eigenaar van de auto nergens te bekennen is, wordt er noodgedwongen om het voertuig heen gewerkt. Lees het hele verhaal hier:

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Nog geen half jaar nadat het huisje van Christel Verhaaren aan de Gilzerbaan in Tilburg helemaal was opgeknapt, kan al het werk opnieuw beginnen. Een groep minderjarige jongens richtte maandagavond enorme vernielingen aan bij het huisje en meerdere omliggende recreatiehuisjes. "Het is echt ongelooflijk." Lees hier verder:

Met een erehaag, ballonnen, muziek en heel veel enthousiasme neemt basisschool De Kleine Weide in Oijen vrijdag afscheid van de 70-jarige Marja Leenhouwers. De juf zit vijftig jaar in het vak en moet de school tot haar spijt verlaten, omdat ze het maximale aantal tijdelijke contracten na haar pensioen heeft bereikt. "Maar ik stop er nog niet mee", belooft de leerkracht in hart en nieren. Lees hier meer:

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Mensen die houden van temperaturen van 30 graden of meer, kunnen volgend weekend weer aan hun trekken komen. Dat zei weerman Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend. "Het wordt dan een paar dagen tropisch heet." Check het hele verhaal hier:

Lees ook Na paar aangename dagen wordt het volgend weekend weer tropisch heet

In de jaren zeventig terroriseerde een hondsbrutale bende Hilvarenbeek. Ze beleefden een onmiskenbaar genoegen aan het slopen van auto's. Ruitenwissers, antennes, sierstrips en tankdoppen werden op grote schaal vernield, geen wagen was veilig. Het kwam zelfs zover dat ongeveer negentig bendeleden uiteindelijk naar Spanje werden gedeporteerd. Lees hier meer: