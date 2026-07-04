Undercoverbeelden tonen mishandeling van konijnen bij fokkerijen
Konijnen worden bij fokkerijen mishandeld en hardhandig vastgepakt tijdens transport. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het vergaren van undercoverbeelden. Op de beelden is te zien hoe dieren hard aan hun oren of vacht worden opgetild en in kratten worden gepropt. De organisatie filmde bij zeven Brabantse fokkerijen.
Animal Rights volgde transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en een camera vast hoe de dieren worden aangepakt. In Brabant ging de organisatie kijken bij bedrijven in Vlierden, Elsendorp, Mariahout, Alphen, Ulicoten en Someren.
Hardhandig
Het beeld komt in veel gevallen overeen. Voordat de vleeskonijnen naar de slacht gaan, worden ze vanuit een volle, winkelwagenachtige kar in transportkratten getild. Op veel beelden is te zien dat dit hardhandig gebeurt.
De dieren worden bij hun nekvel, oren of poten gepakt. Ook zitten ze vaak met veel dieren op één hoop. Volgens Animal Rights zijn de handelingen strafbaar en gaan ze tegen de richtlijnen van konijnentransport in.
Konijnen vallen op de grond
Ook is te zien hoe een medewerker van een fokkerij in Mariahout een konijn op de grond laat vallen. Op de beelden loopt hij met twee dieren over het terrein, in elke hand één. Hij houdt de dieren bij hun vacht vast.
Ook in Alphen gaat het mis. Een medewerker probeert meerdere keren een groepje konijnen bij de oren te pakken, maar laat ze tot twee keer toe vallen. Op beelden van andere Brabantse fokkerijen is te zien hoe medewerkers de dieren in kratten smijten.
'Angst en pijn'
Maar ook de bakken waarin de dieren worden vervoerd, deugen volgens de organisatie niet. "Opgepakt worden is voor hen een inherent stressvolle ervaring", schrijft Animal Rights in een verklaring. "De ruwe behandeling van konijnen bij het vangen, verplaatsen en in kratten doen voor transport zorgt naast stress voor angst en pijn."
De belangenorganisatie deed eerder ook al onderzoek naar misstanden bij konijnenfokkers. Maar sinds dat vorige onderzoek, waarop ook toenmalige ministers reageerden, is er volgens Animal Rights weinig veranderd. Na een onderzoek van de organisatie in Vlaanderen werd wél ingegrepen, met duizenden euro’s aan boetes tot gevolg.
Eerder trof de organisatie ook al gewonde konijnen aan bij een fokker in Ulicoten. Er zouden dode dieren liggen tussen de konijnen en verschillende beesten hadden verwondingen.
'Erg geschrokken'
"We hebben de beelden gezien en zijn er erg van geschrokken", reageert konijnenboer Robbert Bekkers bij RTL Nieuws. Animal Rights publiceerde ook beelden van zijn eigen boerderij in Elsendorp.
De voorzitter van de konijnenvakgroep bij de LTO reageert namens de bedrijven in de sector. "Het moet echt beter. We gaan alle regels nog eens op een rijtje zetten, in eerste instantie op zeer korte termijn. Hoe er geladen moet worden en hoe je de dieren kunt hanteren."
Daarnaast wil de sector met een verbeterplan komen, opgesteld met andere onafhankelijke partijen. "In één zin: ga dierwaardig met je dieren om", zegt Bekkers. Toch is voor Animal Rights de maat vol. De belangenorganisatie pleit er zelfs voor om de hele konijnenfoksector op te doeken.