Undercoverbeelden tonen mishandeling van konijnen bij fokkerijen

Konijnen worden bij fokkerijen mishandeld en hardhandig vastgepakt tijdens transport. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het vergaren van undercoverbeelden. Op de beelden is te zien hoe dieren hard aan hun oren of vacht worden opgetild en in kratten worden gepropt. De organisatie filmde bij zeven Brabantse fokkerijen.

Animal Rights volgde transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en een camera vast hoe de dieren worden aangepakt. In Brabant ging de organisatie kijken bij bedrijven in Vlierden, Elsendorp, Mariahout, Alphen, Ulicoten en Someren. Hardhandig

Het beeld komt in veel gevallen overeen. Voordat de vleeskonijnen naar de slacht gaan, worden ze vanuit een volle, winkelwagenachtige kar in transportkratten getild. Op veel beelden is te zien dat dit hardhandig gebeurt. De dieren worden bij hun nekvel, oren of poten gepakt. Ook zitten ze vaak met veel dieren op één hoop. Volgens Animal Rights zijn de handelingen strafbaar en gaan ze tegen de richtlijnen van konijnentransport in.

Konijnen vallen op de grond

Ook is te zien hoe een medewerker van een fokkerij in Mariahout een konijn op de grond laat vallen. Op de beelden loopt hij met twee dieren over het terrein, in elke hand één. Hij houdt de dieren bij hun vacht vast. Ook in Alphen gaat het mis. Een medewerker probeert meerdere keren een groepje konijnen bij de oren te pakken, maar laat ze tot twee keer toe vallen. Op beelden van andere Brabantse fokkerijen is te zien hoe medewerkers de dieren in kratten smijten. 'Angst en pijn'

Maar ook de bakken waarin de dieren worden vervoerd, deugen volgens de organisatie niet. "Opgepakt worden is voor hen een inherent stressvolle ervaring", schrijft Animal Rights in een verklaring. "De ruwe behandeling van konijnen bij het vangen, verplaatsen en in kratten doen voor transport zorgt naast stress voor angst en pijn."

Ook bij een bedrijf in Vinkel wordt er hardhandig gesmeten konijnen. (Foto: Animal Rights.)