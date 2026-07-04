Fans massaal de straat op na winst Marokko op het WK

Het is zaterdagavond groot feest in de Kruisstraat in Eindhoven na de winst van Marokko op het WK voetbal. Supporters van de Leeuwen van de Atlas vieren uitbundig feest op straat. Ook in Den Bosch en Tilburg wordt er flink gevierd en getoeterd na de zege op Canada.

Direct na afloop van het WK-duel tussen Canada en Marokko stroomt de Kruisstraat helemaal vol. De sfeer is gemoedelijk. Supporters zijn door het dolle heen en er wordt hard gejuicht en getoeterd. Marokko won het duel met 3-0. Straten afgezet

Ook wapperen supporters met grote Marokkaanse vlaggen. Auto’s rijden af en aan met uitbundige fans die uit de ramen hangen. Supporters lopen daarnaast met fakkels, vlaggen en trommels door de straat. Veel fans keken de wedstrijd in de cafés en theehuizen in de straat.

De gemeente Eindhoven heeft de Kruisstraat en omliggende straten preventief afgezet om overlast van auto’s te voorkomen. Ook zijn er verkeersregelaars ingezet. Het feest verloopt gemoedelijk. Supporters gaan zelfs op de foto met politieagenten. Toeteren

Ook in Den Bosch is de feestvreugde groot. Net als na afloop van het duel tegen Nederland verzamelen zich daar groepen supporters bij het Centraal Station. Ook daar wordt veel getoeterd en wordt er vuurwerk afgestoken om de winst te vieren.

Ook in Tilburg werd uitbundig gevierd. De kruising tussen de Spoorlaan en de Heuvelring stond vol met supporters. (Foto: Martine Kemkens.)

Even verderop in Tilburg rijden eveneens verschillende bolides al toeterend door de stad. Ook staat er een grote groep supporters op de kruising van de Spoorlaan en de Heuvelring. Extra politie is ingezet om de situatie bij het kruispunt in de gaten te houden. In de kwartfinale komende donderdag komt Marokko oog in oog te staan met Paraguay of Frankrijk. Later op zaterdagavond wordt duidelijk wie de tegenstander wordt.