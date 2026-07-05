Poging tot doodslag: vier verdachten na Marokkaans voetbalfeest in Tilburg

Vier mensen zijn zaterdagavond aangehouden in Tilburg bij ongeregeldheden na de festiviteiten rond de overwinning van Marokko op het WK voetbal. Zij worden verdacht van poging tot doodslag, nadat ze vuurwerk naar agenten hadden gegooid.

Na de zege van Marokko op Canada (3-0) gingen veel supporters in Tilburg, net als in andere steden , de straat op. Zo'n vijfhonderd mensen vierden feest in het centrum van de stad. Volgens de politie verliep dat over het algemeen rustig, hoewel er ook vuurwerk werd afgestoken.

Kleine groep blijft achter

Rond elf uur vertrok een groot deel van de feestvierders, maar een kleine groep bleef achter. Zij gooiden vuurwerk naar en tegen agenten, waarna de politie besloot op te treden. De openbare weg tussen de Heuvelring en het NS-plein werd 'schoongeveegd'.

Mede door de inzet van medewerkers van het cameratoezicht in Tilburg konden vier mensen worden geïdentificeerd die vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Zij zijn aangehouden en worden verdacht van poging tot doodslag.