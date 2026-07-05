Tweede dode ongeluk Zeeland hoogstwaarschijnlijk jongen (15) uit Veghel

Ook het tweede dodelijke slachtoffer van het auto-ongeluk op de Boekelsedijk in het dorp Zeeland zondagochtend vroeg zou een 15-jarige jongen zijn. Dat meldt de politie zondagmiddag.

De identiteit van het tweede slachtoffer moet nog officieel worden vastgesteld, maar de politie heeft volgens een woordvoerder voldoende informatie om ervan uit te gaan dat het om de 15-jarige jongen uit Veghel gaat.

In de ochtend maakte de politie al bekend dat het andere slachtoffer een 15-jarige jongen uit Uden was. De politiewoordvoerder zegt verder dat er geen indicaties zijn dat er nog andere inzittenden in de auto waren.

Geen ander verkeer bij ongeluk betrokken

De auto waarin de slachtoffers zaten, botste op een boom naast de weg en vatte vlam. Er was volgens de politie geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De weg was na de crash bezaaid met brokstukken.

De Boekelsedijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek.