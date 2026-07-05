Tweede dode van ongeluk Zeeland is jongen (15) uit Veghel

Ook het tweede dodelijke slachtoffer van het auto-ongeluk op de Boekelsedijk in het dorp Zeeland zondagochtend vroeg is een 15-jarige jongen. Dat meldt de politie zondagmiddag. Hij kwam uit Veghel.

De politie meldde zondagmiddag al dat het zeer waarschijnlijk om een 15-jarige jongen uit Veghel ging, maar dat zijn identiteit nog officieel moest worden vastgesteld. Rond half zes 's avonds kwam het bericht dat het inderdaad om de jongen uit Veghel gaat.

In de ochtend maakte de politie al bekend dat het andere slachtoffer een 15-jarige jongen uit Uden was. De politiewoordvoerder zegt verder dat er geen indicaties zijn dat er nog andere inzittenden in de auto waren.

Geen ander verkeer bij ongeluk betrokken

De auto waarin de slachtoffers zaten, botste op een boom naast de weg en vatte vlam. Er was volgens de politie geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De weg was na de crash bezaaid met brokstukken.

De Boekelsedijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek.