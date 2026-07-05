Vliegtuig met USAR-team landt op vliegbasis Eindhoven

Het Urban Search and Rescue Team (USAR) is terug in Nederland. Het vliegtuig met de 64 leden en acht hulphonden landde zondagmiddag rond half twee op vliegbasis Eindhoven.

Op het vliegveld, vanaf het balkon met uitzicht op de landingsbaan, wachtten familie en vrienden op hun geliefden die de afgelopen dagen in Venezuela zochten naar slachtoffers van de zware aardbevingen. Er werden volop foto's gemaakt van de aankomst van het vliegtuig. In de aankomsthal hebben familie en vrienden bloemen en ballonnen meegebracht. Een jongetje houdt een bordje vast met 'Welkom thuis held'.

'Welkom terug'

Toen het team richting de aankomsthal liep, werd er uitbundig naar ze gezwaaid en geklapt. 'Welkom terug' en 'papa' klonken vanaf het balkon. Sommige familieleden waren zichtbaar geëmotioneerd door het weerzien. De hulphonden werden na de landing direct even uitgelaten. Iemand heeft speciaal een ballon meegenomen voor hulphond Spike, die tijdens het werk in Venezuela lichtgewond raakte. Einde van de zoektocht in Venezuela

Het USAR-team vertrok vorige week vrijdag naar Venezuela om te zoeken naar overlevenden van de aardbevingen. Afgelopen woensdag stopte het team de werkzaamheden, omdat er een nieuwe fase was aangebroken in de hulpverlening. De kans om nog levende mensen te vinden, was toen erg klein geworden.