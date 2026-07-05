Stroomstoring Tilburg blijkt unieke ingreep: Enexis zette zelf stroom uit

De grote, kortstondige stroomstoring in de omgeving van Tilburg zondagochtend was het gevolg van ingrijpen door netbeheerder Enexis zelf. Er werd in de ochtend zoveel stroom verbruikt in het gebied, dat overbelasting van het stroomnet dreigde. Dat noopte Enexis tot het uitschakelen van een groot stroomstation, een unieke ingreep.

Waarom er zoveel stroom werd verbruikt, kon een woordvoerder van Enexis zondag niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. "Maar er was ineens heel veel vraag naar stroom", aldus de woordvoerder.

Niet eerder moest de netbeheerder zo grootschalig ingrijpen om overbelasting van het stroomnet te voorkomen.

Grootschalige stroomuitval

Rond half twaalf schakelde Enexis het grote stroomstation uit. Hierdoor kwamen in één klap huishoudens, bedrijven en bijvoorbeeld stoplichten zonder stroom te zitten. Naast een deel van Tilburg werden ook Gilze, Goirle en Hilvarenbeek getroffen.

Daarna trokken monteurs van Enexis er direct op uit om in de regio kleinere stations handmatig in te schakelen. Binnen vijftien minuten had het grootste deel van het gebied alweer stroom, legt de woordvoerder uit.

Laatste gebied weer aangesloten

Om tien over twaalf had ook het laatste getroffen gebied, Biest-Houtakker, weer stroom.