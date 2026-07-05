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Ook maandag nog geen treinen tussen Breda en Rotterdam

Vandaag om 13:49
Geen treinen tussen Breda en Rotterdam, nog steeds niet (archieffoto).
Geen treinen tussen Breda en Rotterdam, nog steeds niet (archieffoto).

Door 'verschillende tegenvallers' bij de herstelwerkzaamheden na een brand kunnen ook maandag nog geen treinen rijden tussen Breda en Rotterdam, meldt ProRail. "We vinden het ontzettend vervelend dat we de prognose opnieuw moeten bijstellen."

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Door de brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion afgelopen maandag werden ongeveer tweehonderd kabels verwoest. Sindsdien heeft ProRail het hervatten van het treinverkeer al meerdere keren uitgesteld.

Geen treinverkeer tot dinsdagochtend
Nu voorziet de spoorbeheerder dat er tot zeker dinsdagochtend vijf uur geen treinen op het traject tussen Rotterdam en Breda richting.

"Dag en nacht wordt gewerkt aan het herstel van de beschadigde kabels in de kabelgoot, waarbij specialistische laswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels afgerond", aldus ProRail.

Kabels werken na herstel niet altijd meteen goed
Specialisten zijn inmiddels gestart met het meten en testen van de herstelde kabels en systemen. Daarbij blijkt soms dat een kabel na herstel toch niet goed werkt, wat weer voor extra werk zorgt.

Reizigers kunnen gebruikmaken van bussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid.

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