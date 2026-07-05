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Scooterrijder let niet op tussen feestende supporters en knalt tegen auto

Vandaag om 14:42 • Aangepast vandaag om 15:18
Scooterrijder rijdt tegen auto in Tilburg.
Scooterrijder rijdt tegen auto in Tilburg.

Een scooterrijder is zaterdagavond hard tegen een auto geknald op de kruising van de Spoorlaan en de Heuvelring in Tilburg. De politie had de kruising deels afgezet omdat honderden supporters daar de overwinning van Marokko op het WK voetbal vierden, maar de scooterrijder reed toch door en zag de auto over het hoofd. Het gevolg was een harde klapper.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na de zege van Marokko op Canada (3-0) gingen zo'n 500 supporters in het centrum van Tilburg de straat op. Op videobeelden is te zien hoe de scooterrijder ondanks de afzetting doorrijdt en hard tegen de auto knalt, tot schrik van onder meer enkele agenten.

Ongeregeldheden na het feest
Nadat de meeste feestvierders weer naar huis gingen, liep het op de kruising alsnog uit op ongeregeldheden. Vier mensen werden aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, nadat ze vuurwerk naar agenten hadden gegooid.

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