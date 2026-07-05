Vrienden en familie herdenken twee omgekomen jongens bij plek van ongeluk

Drie jongens staren zondagmiddag vol ongeloof naar de boom waar het vanochtend vreselijk misging. De broer van een van de omgekomen jongens is samen met zijn twee neven vanuit Utrecht naar de plek van het ongeluk in het dorpje Zeeland gekomen. "Het is echt ongelofelijk, verschrikkelijk gewoon", vertelt hij met tranen in zijn ogen.

Hij vertelt dat de twee inzittenden vrienden van elkaar waren en in de auto van zijn ouders waren gestapt. "Ze hebben veel te hard gereden en ze mochten natuurlijk niet eens rijden", vermoedt hij. Een van de neven kijkt ook vol ongeloof naar de verbrande boom waar de auto tegenaan is geknald. "Op die leeftijd hoort een beetje kattenkwaad er natuurlijk wel bij, maar dit? Dit hadden we echt niet zien aankomen. Mijn neefje was zo'n rustige jongen, zo lief." Bloemen bij de boom

De jongens hebben de grond rondom de boom waar hun broer en neefje zondagmorgen zijn verongelukt versierd met bloemen. "Iedereen mag weten hoe geliefd hij was", zegt zijn andere neef.

Bloemen bij plek ongeluk Boekelsedijk Zeeland (foto: Floortje Steigenga).)

Langs het fietspad naast de plek van het ongeluk staan twee meiden. Ze leggen een groot boeket rode rozen bij de boom neer en geven elkaar een knuffel. Een van hen barst in tranen uit. Ze kent beide jongens van de middelbare school in Veghel. "Het waren echt twee jongens met een hart van goud", zegt ze. Zorgen om stiekeme ritjes

Ze vertelt dat ze zich eerder al zorgen maakte om een van de jongens. "Hij pakte wel vaker stiekem de auto van zijn ouders. Ik zei gisteren nog tegen hem: stop daar nu eens mee, straks gaat het een keer fout." De twee jongens zouden volgens de meiden naar een feestje in Uden zijn geweest en de auto van hun ouders zonder toestemming hebben meegenomen.

Zijn broer vermoedt dat de jongens te hard reden, schrokken van iets en in een poging uit te wijken met een enorme klap tegen de boom tot stilstand kwamen, waarna de auto in brand vloog. 'Ze waren altijd lief voor iedereen'

De familieleden en vrienden omschrijven de jongens als goede jongens. "Ze waren altijd lief voor iedereen en blij." Voordat de meiden weggaan, krassen ze samen de voorletters van de jongens in de boom, met eromheen een groot hart.