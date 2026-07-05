Herlings verliest terrein in titelstrijd na tweede plek in Zuid Afrika

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondagmiddag tijdens de GP van Zuid-Afrika de tweede plek weten te bemachtigen. De 19-jarige Belg Lucas Coenen ging er met de winst vandoor, waardoor de motorcrosser uit Oploo zijn kans op de wereldtitel verder uit het zicht ziet verdwijnen.

In de eerste manche kreeg Herlings het niet voor elkaar om voor de Belg te eindigen. Hoewel de 31-jarige al snel vanaf een vijfde startplek naar de bumper van Coenen wist te rijden, lukte het hem niet om voorbij te komen. Herlings startte als vijfde na een tegenvallende kwalificatie. Hij gokte op een startplek aan de buitenkant van de baan, terwijl de rijders aan de binnenkant hem uiteindelijk de baas waren.

Op de hielen

Rondeslang bleef hij op de hielen van Coenen rijden. In de laatste fase van de manche leek hij voorbij te willen gaan, maar voordat dat lukte, ging Herlings onderuit. Ook in de tweede manche lukte het Herlings niet om de Belg af te troeven. De twee crossers zijn momenteel verwikkeld in een titanenstrijd in het WK. Coenen staat aan kop en loopt uit met 566 punten. De vijfvoudig wereldkampioen volgt met 498 punten in het klassement. Achter Herlings komt de Fransman en titelverdediger Romain Febvre met 433 punten.