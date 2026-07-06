Rai Vloet terug als profvoetballer na vrijlating uit de gevangenis

Voetballer Rai Vloet (31) uit Schijndel gaat zijn carrière als profvoetballer weer oppakken na het uitzitten van zijn celstraf. Hij heeft een contract getekend bij Cape Town City FC in Zuid-Afrika, laat de club weten in een bericht op Instagram.

Vloet werd in 2023 veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het doodrijden van de 4-jarige Gio Roos in 2021. Uiteindelijk heeft hij twintig maanden vastgezeten. Afgelopen mei kwam hij vrij .

Dodelijk ongeluk

De voetballer veroorzaakte op 14 november 2021 een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. Hij zat samen met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op een andere auto inreed, zonder te remmen. Hierbij kwam de 4-jarige Gio om het leven.

Uit onderzoek bleek later dat Vloet meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed had. Ook reed hij met een veel te hoge snelheid over de snelweg. Uit data van zijn eigen auto bleek dat hij op het moment van het ongeluk reed met een snelheid van 203 kilometer per uur.

Nieuwe club

Vloet speelde eerder bij onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo. Nu heeft bij de Zuid-Afrikaanse club getekend voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.