Tilburg zonder stroom door meetfout: van overbelasting geen sprake

De stroomstoring in Tilburg kwam zondag niet door een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, maar door een fout op de meetapparatuur. "De meter gaf een belasting door die vijf keer hoger leek dan dat die daadwerkelijk was", legt een woordvoerder uit. Uit voorzorg schakelde netbeheerder Enexis het grote stroomstation in de regio uit, waardoor achttienduizend huishoudens zonder stroom zaten.

Zondagochtend zaten ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Tilburg plotseling zonder stroom. Ook op straat gingen stoplichten uit. De netbeheerder had de stroom zelf uitgeschakeld, omdat ze dachten dat het stroomnet in de omgeving van Tilburg overbelast dreigde te raken. Vijf keer zo hoog

Na onderzoek dat Enexis uitvoerde blijkt dat niet te kloppen. Volgens Joost van Buchem, een woordvoerder van Enexis, waren er kort daarvoor werkzaamheden geweest bij het stroomstation Tilburg Zuid. "Daarbij waren per ongeluk de meetinstellingen gewijzigd", vertelt hij. "Een meter op een kabel gaf een belasting door die vijf keer hoger lag dan de belasting daadwerkelijk was." Het netwerk léék daardoor overbelast, maar dat was niet zo. Dat Enexis zelf huishoudens en bedrijven zonder stroom zet is uniek. "Als het stroomnetwerk overbelast lijkt te raken, moeten we snel ingrijpen. Als het netwerk echt overbelast is, gaat er te veel stroom door een kabel. Deze wordt te heet en gaat kapot."

De gevolgen van een overbelast stroomnet kunnen groot zijn: door kortsluiting en oververhitting kan er brand ontstaan. Het repareren van een transformator kan vervolgens maanden duren. Daarom schakelen netbeheerders de stroom zelf af. Dat betekent dat huishoudens net zo goed zonder stroom zitten, "maar monteurs zijn dan snel ter plaatse", legt de woordvoerder uit. In Tilburg had iedereen binnen een half uur weer stroom." Toch ingegrepen

Enexis waarschuwt al langer dat het netwerk overbelast dreigt te raken en dat de stroom dan uit voorzorg moet worden afgeschakeld. "We werken hard om een daadwerkelijke overbelasting te voorkomen", zegt de woordvoerder. Toch was het maandag in Dieden (in de buurt van Oss) wél nodig om bijna honderd huishoudens tijdelijk van het stroomnet af te sluiten om overbelasting te voorkomen. "Daar was het netwerk wel overbelast en we zijn bang dat we dat vaker gaan zien." Daarom roept Enexis op om bijvoorbeeld geen auto's op te laden als het netwerk druk is, tussen 17.00 en 21.00 uur. "En als je bijvoorbeeld medicijnen in de koelkast hebt liggen, is het slim om bijvoorbeeld een batterij of powerbank aan te schaffen, zodat dat soort essentiële dingen blijven werken", zegt de woordvoerder. Overlast

In de omgeving van Tilburg was de stroomuitval merkbaar. "Mijn wasmachine viel ineens uit, net als het koffiezetapparaat", zegt Hanneke uit Goirle. "Eerst dacht ik dat de stoppen waren gesprongen, maar buiten stonden de buren ook al te kijken. Ook in de buurtapp kwam het meteen voorbij." Ook bij Peter vielen rond 11.30 alle lampen uit en ook hij ging poolshoogte nemen bij de buren. "Gelukkig was de stroom binnen een kwartier weer terug." Nellie was op het moment van de stroomuitval bij het sportcentrum waar jonge artiesten muziek aan het maken waren. "Ik ben bang dat we hier in de toekomst vaker mee te maken gaan krijgen", zegt ze. De gemeente Tilburg geeft aan de situatie van zondag vooral het belang van goede communicatie benadrukt: "Stroomuitval raakt onze inwoners en bedrijven direct en we gaan in gesprek met Enexis om te kijken hoe informatie hen eerder kan bereiken." Ook geeft de gemeente aan mee te denken in de aanpak van de drukte op het net.