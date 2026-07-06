Gevelbekleding komt naar beneden: fout voegmiddel blijkt oorzaak

Een deel van de gevelbekleding van Theater aan de Parade in Den Bosch is vrijdag naar beneden gekomen doordat er bij eerdere reparaties een fout voegmiddel is gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de aannemer van het Bossche theater. Met de constructie van de gevel blijkt niks aan de hand.

De aannemer van het Bossche theater heeft maandag onderzocht hoe dit kon gebeuren. Drie reparaties zijn in het verleden verkeerd uitgevoerd. Er is vaste voegmortel gebruikt in plaats van een flexibele voeg. Zo'n flexibele voeg is nodig om natuurlijke bewegingen van het gebouw op te kunnen vangen. Daardoor ontstond spanning op de gevelstrips, waardoor ze zijn losgedrukt en naar beneden kwamen.