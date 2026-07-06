Gevelbekleding komt naar beneden: fout voegmiddel blijkt oorzaak
Een deel van de gevelbekleding van Theater aan de Parade in Den Bosch is vrijdag naar beneden gekomen doordat er bij eerdere reparaties een fout voegmiddel is gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de aannemer van het Bossche theater. Met de constructie van de gevel blijkt niks aan de hand.
De aannemer van het Bossche theater heeft maandag onderzocht hoe dit kon gebeuren. Drie reparaties zijn in het verleden verkeerd uitgevoerd. Er is vaste voegmortel gebruikt in plaats van een flexibele voeg.
Zo'n flexibele voeg is nodig om natuurlijke bewegingen van het gebouw op te kunnen vangen. Daardoor ontstond spanning op de gevelstrips, waardoor ze zijn losgedrukt en naar beneden kwamen.
De gemeente meldde vrijdag dat aan de rechterkant van het theater gevelstrips waren afgebrokkeld. Dat gedeelte van het pand werd uit voorzorg afgezet met hekken. Het theater bleef wel open voor bezoekers.
Gevelstrips uit voorzorg weggehaald
Uit het onderzoek blijkt nu dat het gaat om één locatie waar gevelstrips hebben losgelaten. Twee andere plekken zijn gecontroleerd omdat ook daar verkeerd voegmiddel is gebruikt. De gevelstrips zijn daar preventief verwijderd.
Op kosten van de aannemer wordt de gevel dus op drie punten hersteld. "De situatie is daarmee veilig", zegt de gemeente Den Bosch.
Het is niet de eerste keer dat gevelbekleding van het theater loslaat. In 2024 was dit ook het geval. Het nieuwe Theater aan de Parade was toen pas twee maanden open. Volgens een gemeentewoordvoerder speelde destijds het weer een rol. Het was mogelijk te vochtig, waardoor de lijm losliet.
Het theater kende voor het er stond al tegenslag na tegenslag. Omwonenden waren niet blij en de kosten liepen op tot bijna tachtig miljoen euro.