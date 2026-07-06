Daar gaan we weer: tropische temperaturen en kans op derde hittegolf

Krijgen we komend weekend in onze provincie te maken met een nieuwe hittegolf? Het zou zomaar kunnen. Volgens Weerplaza wordt het tropisch heet en staat de derde regionale hittegolf van dit jaar voor de deur.

Woensdag kunnen we in Brabant al zomerse temperaturen verwachten, met een afwisseling van zon en wolken. Omdat warme lucht boven Frankrijk langzaam richting het noorden trekt, tikken we volgens de weerkenners van Weerplaza donderdag en vrijdag regionaal weer dertig graden aan.

De extreme hitte van paar weken terug, met temperaturen van boven de 35 graden, zijn voorlopig niet te zien maar we gaan in het weekend waarschijnlijk wel tropische dagen tegemoet. Het kan dan 30 tot 33 graden worden. Dat kan regionaal al de derde regionale hittegolf van dit jaar betekenen.

Nog geen record

En dat terwijl we nog maar in het begin van de maand juli zitten. Toch is een derde regionale hittegolf nog geen record. Het grootste aantal regionale hittegolven in één jaar staat op vijf. Dat kan volgens het weerplatform nog wel aangetikt worden dit jaar, met nog twee zomermaanden in het vooruitzicht.

Nog even geen neerslag

Het ziet er ook naar uit dat we voorlopig geen regen zullen zien. De weerkaarten laten pas in de loop van volgende week wat neerslagsignalen zien, maar dat stelt volgens het weerplatform weinig voor.