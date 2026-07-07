Na dood van Brabantse zeearend mogen deze windmolens voorlopig niet draaien

Een groot deel van Windpark Kreekrak in Zeeland, net over de grens met Brabant, staat sinds maandag overdag drie maanden stil. Dat heeft de Zeeuwse omgevingsdienst RUD besloten. De windmolens mogen pas weer draaien als er een systeem is geplaatst dat vogels kan herkennen en de turbines tijdelijk uitschakelt.

Eind april stierf de eerste zeearend die ooit in het Markiezaat bij Bergen op Zoom is geboren. De vogel vloog tegen een windmolen aan. Het was al de derde zeearend in een paar jaar tijd die omkwam door een botsing met een windturbine. 'Dit moet stoppen'

Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap pleitte daarna meteen voor een vogeldetectiesysteem. "Dit moet stoppen", vertelde de boswachter eerder dit jaar tegen Omroep Brabant. De populatie zeearenden is klein in het Markiezaat, een Natura 2000-gebied van bijna 1.850 hectare, ten zuidwesten van Bergen op Zoom. Er zijn nu nog een ouderpaar en twee jongen in het natuurgebied. Zeearenden behoren tot de zeer beschermde diersoorten.

Boswachter Erik de Jonge was drie jaar geleden bij de geboorte van de zeearend (foto: Erik de Jonge).