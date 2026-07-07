Na dood van Brabantse zeearend mogen deze windmolens voorlopig niet draaien
Een groot deel van Windpark Kreekrak in Zeeland, net over de grens met Brabant, staat sinds maandag overdag drie maanden stil. Dat heeft de Zeeuwse omgevingsdienst RUD besloten. De windmolens mogen pas weer draaien als er een systeem is geplaatst dat vogels kan herkennen en de turbines tijdelijk uitschakelt.
Eind april stierf de eerste zeearend die ooit in het Markiezaat bij Bergen op Zoom is geboren. De vogel vloog tegen een windmolen aan. Het was al de derde zeearend in een paar jaar tijd die omkwam door een botsing met een windturbine.
'Dit moet stoppen'
Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap pleitte daarna meteen voor een vogeldetectiesysteem. "Dit moet stoppen", vertelde de boswachter eerder dit jaar tegen Omroep Brabant.
De populatie zeearenden is klein in het Markiezaat, een Natura 2000-gebied van bijna 1.850 hectare, ten zuidwesten van Bergen op Zoom. Er zijn nu nog een ouderpaar en twee jongen in het natuurgebied. Zeearenden behoren tot de zeer beschermde diersoorten.
Kwetsbare jongen
Windpark Kreekrak bestaat uit 31 windturbines. Die kunnen 55.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. Het windmolenpark ligt op een steenworp afstand van de broedplek in het Markiezaatsmeer, op de grens van Brabant en Zeeland.
Twintig molens die het dichtst bij het broedgebied liggen, mogen overdag niet draaien. "De jonge vogels staan op het punt van uitvliegen. Dat maakt ze nu extra kwetsbaar", legt De Jonge uit.
Een groot deel van het windpark wordt dus drie maanden stilgelegd. Verschillende natuurorganisaties hebben hierop aangedrongen bij de Zeeuwse omgevingsdienst. Brabants Landschap hoorde daar niet bij. Toch is Erik de Jonge blij met de maatregel. "We zijn er al zo lang mee bezig. Dit betekent dat andere windparken er nu ook niet meer omheen kunnen om de dieren te beschermen."
Vogeldetectiesystemen
In de periode dat de windmolens stilstaan, moeten de eigenaren van het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen. Als dat systeem vogels binnen een bepaalde straal van een molen detecteert, schakelt het de turbines uit. De molens mogen van de provincie Zeeland pas weer gaan draaien als dit systeem is aangebracht.
Nederland is een van de weinige landen in Europa waar vogeldetectiesystemen niet verplicht zijn. Volgens boswachter Erik de Jonge is deze ontwikkeling een belangrijke stap om dit ook in ons land verplicht te stellen.