Paul deelt zijn huis met statushouder Gehad: 'Soort van extra zoon'

Sinds een jaar heeft Paul Duncker (67) uit Valkenswaard er een nieuwe huisgenoot bij. Dat is statushouder Gehad (24). Dankzij Paul hoeft hij niet in een asielzoekerscentrum te wachten op een eigen woning. "Gehad is een vriend, maar eigenlijk ook een extra zoon", zegt Duncker.

Koken en eten, wandelen, uitstapjes maken: Paul en Gehad doen dit tegenwoordig vaak samen. Als Valkenswaardenaar en man uit Jemen komen er twee culturen bij elkaar in één huis. "Het is verrijkend. Ik heb veel geleerd van zijn cultuur en hij leert van ons", zegt Duncker. Duncker wilde een steentje bijdragen als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Hij hoorde dat het mogelijk is om statushouders in huis te nemen via de stichting Takecarebnb. "Ik had toch genoeg kamers vrij in mijn huis." 'Komen tot rust'

De landelijke stichting had in 2025 twaalf gastgezinnen in Brabant die in totaal veertien statushouders in huis namen. Statushouders zijn voormalig asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar ook voor hen is de woningnood hoog. Ze wachten in een asielzoekerscentrum tot er een woning beschikbaar komt.

Takecarebnb regelt dat ze die tijd kunnen overbruggen in een gastgezin. "Daar komen ze tot rust en het helpt hen om te integreren", licht woordvoerder Jet Krantz toe. En zo voelt dat ook voor Gehad, die voor zijn veiligheid is gevlucht. In het begin vond hij het spannend, maar vanaf de eerste dag voelde hij zich ook thuis bij Paul. "Ik voel me hier veiliger dan in het asielzoekerscentrum", zegt hij. "En ik heb meer privacy."

Gehad in zijn studeerkamer (foto: Omroep Brabant).

Gehad heeft een eigen slaapkamer en studeerkamer. Naast het leren van de Nederlandse taal werkt hij daar ook aan een masteropleiding die hij volgt aan de Technische Universiteit Eindhoven. "Ik droom ervan om hier lekker aan het werk te gaan." Hij heeft in ieder geval al kennisgemaakt met Brabant. Het woord 'houdoe' is hem bekend en hij krijgt steeds meer mee van de cultuur. "Nederlandse mensen hebben respect voor elkaar en zijn direct. In mijn eigen cultuur zijn mensen niet zo direct, maar ik waardeer dat", zegt hij. Andere mensen leren kennen

Statushouders komen in eerste instantie voor drie maanden bij een gastgezin wonen. Het verblijf kan daarna eventueel verlengd worden. Dat is ook gebeurd bij Gehad. Misschien gaat hij binnenkort wel naar een ander gezin, zodat hij ook andere mensen leert kennen. Al blijft hij ook altijd welkom bij Paul Duncker. Duncker moet toegeven dat het wel een stap was om zijn huis ineens beschikbaar te stellen. "Het beïnvloedt je privacy", legt hij uit. Toch is hij blij dat hij dit gedaan heeft. En dat hij nu echt iets kan betekenen voor mensen. "Ik heb lang aan de zijlijn gestaan en naar het probleem gekeken."