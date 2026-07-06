PSV handelt snel en presenteert opvolger van Ismael Saibari

PSV heeft haar eerster zomerse versterking binnen. Sven Mijnans komt over van AZ. De 26-jarige middenvelder tekent een contract tot 2031 in Eindhoven. Hiermee heeft PSV de gewenste opvolger van de onlangs vertrokken Ismael Saibari weten te strikken.

Het is niet de eerste keer dat PSV in de markt was voor Mijnans. Vorig seizoen klopte Earnest Stewart ook al aan voor de aanvoerder van AZ, maar toen wilde de club hem niet laten gaan. Dit jaar is het de Directeur Voetbalzaken van PSV wel gelukt om de middenvelder los te weken in Alkmaar.

"Dit voelt als de perfecte vervolgstap in mijn carrière”, vertelt Mijnans op de clubwebsite van PSV. Hij gaat in Eindhoven met rugnummer 21 spelen. "Je proeft bij iedereen de honger om komend seizoen vol voor de vierde landstitel op rij te gaan en daar draag ik graag aan bij. Daar naast is het spelen in de Champions League iets waar ik van jongs af aan van heb gedroomd en erg naar uitkijk.”

PSV maakt volgens verschillende bronnen tussen de twaalf en vijftien miljoen euro over naar Alkmaar voor de multifunctionele middenvelder. Eerder kwam hij uit voor ADO Den Haag en Sparta Rotterdam. Dit seizoen was Mijnans goed voor elf goals en zes assists in de Eredivisie.

Gewenste opvolger Saibari

Met de komst van Mijnans heeft PSV de gewenste opvolger van Ismael Saibari binnen. Hij vertrok vorige week voor een recordbedrag naar Bayern München.