Boksende burgemeester daagt Rico Verhoeven uit: 'Ik zou het best proberen'

Normaal gesproken zit hij in pak en met bril in de raadszaal, zondag verruilde burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen die voor een ring, bokshandschoenen en een bitje. Na hard trainen deed hij mee aan zijn allereerste officiële wedstrijd. "Je ziet het niet vaak, een burgemeester in de ring, en ik denk dat dat in mijn voordeel werkte: ze hebben me onderschat."

Bij Team Elite in Rijen werkte hij samen met zijn trainster Kim de Man naar dit moment toe. Toen het eenmaal zover was, bleek de werkelijkheid nauwelijks te vergelijken met de trainingen. "Het was spannend. Ondanks al dat trainen kun je je van het moment zelf niets voorstellen", vertelt Alssema. "Je ziet je tegenstander en hoort alleen nog je trainster. Het publiek valt helemaal weg. Je kunt je gewoon niet bedenken hoe dat voelt", glundert hij een dag later.

"Mensen hebben een bepaald beeld van een burgemeester, ik denk dat hij me onderschatte."

Een boksende burgemeester zie je niet elke dag. Toch begrijpt Alssema niet waarom dat zo bijzonder zou zijn. "Waarom zou een burgemeester niet kunnen boksen en anderen wel? Wij sporten ook, en kunnen dus ook boksen", zegt hij opgetogen. Hij denkt wel dat het in zijn voordeel heeft gewerkt. "Mijn tegenstander gaf toe dat hij me een beetje onderschat had." Dat merkte zijn trainster Kim ook: "Hij kan goed stoten en is zeker geen watje, want hij heeft enorm doorzettingsvermogen. Ik denk ook dat mensen hem onderschatten, maar dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dan kan het voor hen alleen maar tegenvallen", grijnst ze.

Zelf onderschatte hij de wedstrijd allerminst. Hij trainde maandenlang hard voor zijn debuut en wist dat hem een pittige klus te wachten stond.

"Een jongetje kwam in de supermarkt naar me toe om te vragen of ik had gewonnen."

In de gemeenteraad hoeft niemand bang te zijn voor een linkse directe. "Daar worden nu natuurlijk wel grapjes over gemaakt", vertelt hij. "Dat collega's me straks niet meer durven tegen te spreken, maar zo werkt dat gelukkig niet." Politieke klappen worden er nog steeds uitgedeeld, alleen niet met bokshandschoenen. "Ze kennen me als een laagdrempelig en vrolijk persoon. Daar is sinds zondag niets aan veranderd." Volgens Alssema helpt boksen hem ook buiten de ring. "Burgemeester zijn is een drukke en soms zware baan. Om dat goed vol te houden moet je mentaal én fysiek fit blijven. Voor mij is boksen daar de perfecte manier voor." Zijn sportieve avontuur blijft ook in het dorp niet onopgemerkt. "Een jongetje van een jaar of acht sprak me aan in de supermarkt en vroeg of ik had gewonnen."Hij was een dag te vroeg, want de wedstrijd moest nog plaatsvinden. "Maar het zegt wel iets over hoe betrokken mensen hier zijn", vindt Alssema. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel. "Ik wilde natuurlijk winnen, maar stond tegenover een heel ervaren tegenstander. Mijn trainster was trots, dus ik was dat ook", besluit hij. Nu zijn eerste wedstrijd een feit is, durft hij verder te dromen. Op de vraag of hij ooit met kickbokser Rico Verhoeven de ring in zou willen, hoeft hij niet lang na te denken. "Als Rico het ziet zitten? Dat zou ik best eens willen proberen."